Сочинение 10 класс - Повесть – прозаичный жанр эпоса

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Повесть – прозаичный жанр эпоса"



В теоретической литературе существует понимание термина “повесть” как средней формы эпической прозы. С этой точки зрения повесть сопоставляется с романом (большая форма прозы) и новеллой или рассказом (малая форма). Если в романе в центре находится действие в целом, фактическое и психологическое развитие сюжета, то в повести внимание нередко сосредоточивается на статических компонентах произведения – положениях, душевном состоянии, пейзажах, описаниях и т. п.



Действующие моменты приобретают в ней скульптурный характер, застывают в момент высочайшего напряжения, эпизоды часто идут один за другим по принципу хроники. Для повести большое значение приобретает развертывание, расширение разнообразия мира в пределах обычного течения жизни, или просто изменение впечатлений рассказчика, который видит все новые и новые сцены, новых людей, или – это особенно распространенная форма – появление других картин и персонажей в дороге или странствованиях. Большую роль в повести играет языковая стихия – голос автора или рассказчика.



К разновидностям повести принадлежит философская повесть. Большое значение этот жанр приобретает в эпоху Просветительства, в частности в творчестве Вольтера, хотя к этому жанру французский философ и писатель обращается довольно поздно. Английский литературовед А. Кеттл утверждал, что своими корнями философская повесть идет к “поучительным притчам” – произведениям, в основе которых лежит философский, этический или другой тезис, иллюстрированный в художественных образах. Вольтер не только иллюстратор морально-политических истин. Его произведения – это интересные, приключенческие истории. В своих философских повестях Вольтер подвергает критике распространенное к тому времени учение Лейбница-Попа о гармонии, согласно которому мир, несмотря на то, что в нем есть зло, развивается в направлении добра и справедливости. Вольтер особенно осуждает общественное отношение, власть, которым еще далеко до гармонии.