Сочинение 10 класс - Пример интелегентности (В.В. Путин)

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Пример интелегентности (В. В. Путин)"



Интеллигентность - высокий уровень развития интеллекта, образованности, высокой культуры поведения. Интеллигентность заключена не только (и даже - не столько!) в знаниях, но и в способности к пониманию другого. Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении уважительно спорить, вести себя скромно за столом, в умении незаметно помочь другому, беречь природу, не мусорить вокруг себя - не мусорить окурками или руганью, дурными идеями.

К сожалению, в наше время не легко найти интеллигентного человека. Но все же такие люди есть. Одним из таких людей является В. В. Путин - президент Российской Федерации.

В. В. Путин является первым лицом России, поэтому он всегда выглядит опрятно, чисто. Его никогда не увидишь в помятой рубашке или брюках. На официальных встречах Владимир Владимирович всегда появляется только в строгом черном костюме, что является не маловажным фактом в описании его интеллигентности. Наш президент - очень организованный человек. Ведь организованного человека отличает определенная система работы, уважение ко времени. Такой человек умеет управлять временем и делами.

Владимир Владимирович решает все жизненно важные проблемы нашей страны, но труд не легок, потому что это ежедневные переезды в страны в страну, постоянные переговоры, урегулирование конфликтов внутри нашей страны. Уметь управлять страной может не каждый. Настоящий президент должен уметь работать с персоналом.

Мы часто видим по телевизору, как Государственной думе многие депутаты нелестно выражаются друг о друге или даже дерутся. Но слышал ли кто-нибудь как разбрасывался руганью Путин или ходил по улице, разбрасываясь мусором? Нет, конечно, нет! Ведь интеллигентный человек не может себе такого позволить.

Владимир Владимирович очень спокойный и воспитанный человек, он легко , но в тоже время четко и правильно принимает решения относительно новых законов или поправок в нем. Он очень любит помогать простым людям, старается сделать все, чтобы жизнь россиян была лучше: увеличивает пенсии, следит за тем чтоб строилось больше доступного ипотечного жилья и ещё много- много мелочей, о которых мы с вами не знаем лишь потому, что это не показали по телевизору. И правильно, ведь это тоже одно из умении, которое присуще только интеллигентному человеку - это умение незаметно помочь другому.

Будь у руля нашей страны неинтеллигентный человек, то это бы сказалось бы не только на условиях жизни российских граждан, но и на развитии всей России. И тогда тяжело себе представить, как выглядела бы наша страна, будь у неё неинтеллигентный, безответственный президент.

Но все же я уверен, что будь Путин не президентом, а простым жителем нашей необъятной Родины, он вел бы себя так же интеллигентно. Потому что быть интеллигентным – это в первую очередь обязанность самого человека. И от того, как он будет себя вести, зависит, прежде всего, то, какова будет его дальнейшая жизнь.

Я и сам стараюсь подрожать таким людям как В. В. Путин, так как я тоже хочу вырасти интеллигентным человеком.