Сочинение 10 класс - Просветительская литература Франции

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Просветительская литература Франции"



Крупнейшим драматургом революционного классицизма был Вольтер, самый талантливый преемник Корнеля и Расина. Будучи просветителем, он реформировал классицистский театр, обновил его содержание. Герои в его трагедиях умирают за республиканские вольности, они борцы против религиозного фанатизма. Вольтера сближают с Корнелем » Расином принцип построения художественного образа — персонажа (воплощение в нем гражданских добродетелей или пороков), тип конфликта (столкновение в пьесе различных морально-политических ценностей) я другие элементы художественной структуры произведения.



Но Вольтер существенно отличается от них своим миропониманием, которое составляет основу художественного метода. Вольтер — родоначальник во Франции и в Европе просветительского классицизма. Его творчество направлено на развенчание «неразумных», с точки зрения просветительской философии, норм жизни, принципов поведения и мышления, на прославление героев, защищающих просветительские идеалы.



Постепенно во французской литературе складывается оппозиция к классицизму, которая прежде всего стремилась приблизить творчество к реальной действительности, связать его с современностью, ее противоречиями и конфликтами. Этот процесс охватил все области искусства, привел к трансформации старых и к рождению новых поэтических жанров, ознаменовался появлением новых методов изображения жизни.



Во второй половине XVIII в. решающую роль во французской литературе начинает играть просветительский реализм. Он явился выражением эстетических запросов демократических слоев общества, их стремления увидеть в театре и литературе героев, живущих интересами их среды, близких им не только покроем своего платья, но и образом мыслей й чувств. Это привело к актуализации и демократизации искусства. В творчество широким потоком хлынула современная «домашняя» жизнь. Монархов и сановников в литературе стали вытеснять лица частные, не имеющие никакого отношения к государственной деятельности. Рождаются новые жанры, наряду с классицистской трагедией появилась «мещанская драма» («Отец семейства», «Побочный сын» Дидро, «Судья», «Дезертир» Мерсье, «Евгения» Бомарше и т. п. ), изображавшие коллизии частной жизни. На смену классицистской комедии, превратившейся у эпигонов Мольера в развлекательную безделку, пришли пьесы Детуша, остро критиковавшие аморализм, распущенность дворянства и пропагандировавшие уважение к семье. Еще большую трансформацию комедийный жанр претерпел у Лашоссе, родоначальника так называемой «слезной комедии», где в сентиментальных тонах изображались семейные добродетели людей «третьего сословия».



Однако демократизация драматургии сопровождалась на первых порах известными идейными утратами. Ее захлестывает преимущественно семейная проблематика, она отходит от раскрытия тем гражданского звучания, что составляло отличительную черту классицистской трагедии. «Бесчувственного», поставленного на котурны «гражданина», одержимого политическими страстями, начал вытеснять «человек», замкнутый в мире своих переживаний. «Мещанская драма» вначале еще не знает образа борца за социальные и политические свободы. Нет по существу ничего героического даже в драматургических опытах Дидро. Правда, как теоретик он ратовал за введение на сцену героических характеров. Его установки были реализованы Мерсье, который в 70-е годы пишет ряд пьес, где главную роль играет третьесословный герой («Неимущие», «Дезертир» и др. ), ставящий свой гражданский долг выше своих личных, семейнььх интересов. «Мещанская драма» постепенно насыщалась героикой, но этот героизм носил моральный характер. Он преследовал своей целью доказать, что человек из демократической среды по своим моральным качествам превосходит аристократа и вполне, следовательно, может управлять государством. Полное превосходство третьесословных героев над титулованной знатью великолепно подчеркнуто также в «Женитьбе Фигаро» Бомарше.



И все же развитие реализма во Франции не привело к появлению реалистической политической трагедии, изображавшей революционную борьбу против деспотических форм правления. Жизнь не давала для этого необходимого материала. Кроме того, раскрытие революционно-политической темы в реалистическом «ключе» было бы совершенно невозможно по соображениям цензурного порядка. Поэтому в преддверии и в первые годы Великой французской революции, когда на повестку дня был поставлен вопрос о ниспровержении феодально-монархической системы, во французском искусстве снова оживает Классицизм. Прибегая к аллюзиям (намекам на современность), это направление имело возможность довольно свободно подвергать критике абсолютизм.



Кардинальные изменения претерпевает в XVIII в. роман. Центральное место в нем, как и в «мещанской драме», начинает занимать «частный человек» с кругом своих специфических интересов.



Особое внимание к судьбе людей нетитулованных вызвано зарождением буржуазных отношений. Поэтому первые образцы романа нового времени зародились в эпоху Возрождения («Фьяметта», «Дон Кихот» и др. ). Они пришли на смену античной эпопее, поэтизировавшей подвиги царей и полководцев, а также рыцарским повествованиям средневековья, традиции которых продолжили в XVII в. романисты, связанные с феодальными кругами (М. де Скюдери, Кальпренед), изображавшие в своих многотомных псевдоисторических произведениях вымышленные похождения героев античного и восточного мира.



В эпоху Просвещения роман превращается в «эпос частной жизни». Вначале он воспроизводит преимущественно нравы, обличает моральную распущенность, стяжательство, тунеядство и другие пороки феодального общества. Классический образец тому «Хромой бес» и «Жиль Блас» Лесажа. Романисты XVIII в. раскрывают губительное влияние социальной»среды на человека, приводящее к печальным («Монахиня» Дидро) или даже трагическим последствиям («Манон Леско» Прево).

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