Сочинение 10 класс - Роль цитат в речи – лингвистическое сочинение

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Роль цитат в речи – лингвистическое сочинение"



Цитата (от лат. cito – вызываю, привожу) – дословная выдержка из какого-либо текста или в точности приводимые чьи-либо слова. Цитата обычно приводится для подкрепления излагаемой мысли авторитетным высказыванием или для критики цитируемой мысли. Область употребления цитат обширна: цитаты используют в публицистическом стиле, в текстах научного стиля, в художественных текстах. В зависимости от этого цитаты выполняют разную роль в речи.



В публицистическом тексте обращение к цитатам – экономный и убедительный прием, позволяющий представить читателю факты, обобщить их, подтвердить свое мнение ссылкой на авторитетный источник. Для журналиста это средство не только убеждения, но и эмоционального воздействия.



В текстах научного стиля, например, в лингвистических исследованиях, цитаты играют роль иллюстративного материала, а в словарях, справочниках и других научных трудах приводятся как образцы литературной речи.



В художественном тексте, как правило, цитируется прямая речь литературных героев, поэтому цитата не только заключает в себе ту или иную информацию, необходимую для развития сюжета, но и выступает в изобразительной функции, рисуя облик героя, у которого своя манера речевого поведения. По тому, как он выбирает и произносит слова, мы судим о пристрастии персонажа к книжной речи или, напротив, к диалекту, просторечию, узнаём, предпочитает ли он ласковую или грубую форму выражения, искреннюю или фальшивую интонацию.



Таким образом, цитаты очень важны в речи.