Сочинение 10 класс - Романтизм

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Романтизм"



Искусство романтизма возникает в конце 18 – начале 19 века в Европе. В первой четверти 19 века в России. Лучшие люди испытывают неудовлетворенность жизни, мечтают о свободе и равноправии, в это переходное время и возникает новое литературное влечение – романтизм. От французского roman, не только в жизни людей, но и в произведениях.

Художники романтизма не берут жизнь во всех ее сложностях, а утверждают то что ближе.

Романтизм не требует правдоподобия и разумности. Он утверждает право художника выразить свою мечту по – своему, романтизм отвергает любые правила и законы. Художник свободен и независим.

Если герои классицизма люди общественные, то герои романтизма другие. Личность яркая, независимая, чаще всего бунтарь. Человек разочаровавшийся в том мире, в котором живет. Герои романтизма не только понимают о необходимости перемен, но и вносят коррективы в жизнь людей.

Требования романтизма: свобода, мощь, неукротимость, вечное несогласие с окружающим – вот наиболее ценные качества романтика. В романтизме, в отличии от других жанров, происходят необычные обстоятельства в необычных местах. Сюжет редко играет главную роль, он лишь дополняет образ героя и его душевное состояние. Часто события, раньше казавшиеся очень важными, уходят на второй план, а порой вообще выходят из произведений.

Писатели, посвятившие себя романтизму, четко высказывают свое мнение. Писательское «Я» присутствует во всех произведениях этого периода.

Первый «художник» романтизма, который приходит на ум при слове «романтизм», Джордж Гордон Байрон. Этот величайший английский писатель закладывает основы романтизма, он не боится высказывать свои мысли. Особенно ярко это видно в его произведении «Паломничество Чайльд Гарольда» которая явилась одной из первых лироотеческих поэм…