Сочинение 10 класс - Русский классицизм придавал особое значение «высоким» жанрам: эпической поэме, трагедии, торжественной оде

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Русский классицизм придавал особое значение «высоким» жанрам: эпической поэме, трагедии, торжественной оде"



Создателем жанра оды в русской литературе стал М. В. Ломоносов, трагедии — А. П. Сумароков. В одах соединялись лирика и публицистика, позволявшая не только восхвалять царей, но и как бы «учить» их. Русские трагедии, как правило, писались не на античном материале — их героями были деятели отечественной истории.



С 70-х годов XVIII в. в литературе возникает новое направление — сентиментализм. С ним появляются новые жанры: путешествие и чувствительная повесть. Особая заслуга в развитии этого жанра принадлежит Н. М. Карамзину (повесть «Бедная Лиза» , «Письма русского путешественника» ) . В литературу вторгался новый взгляд на жизнь, возникала новая структура повествования: писатель внимательнее всматривался в действительность, изображал ее более правдиво.



Давая характеристику писателю или поэту, нельзя ограничиться лишь механическим причислением их творчества к тому или иному направлению. У каждого художника — своя уникальная судьба. . .



Антиох Камтемир (1708—1744)



Русский писатель Антиох Кантемир был младшим сыном молдавского господаря, князя Дмитрия Константиновича, приехавшего в Россию в 1711 г. Советник Петра 1, князь Дмитрий был известен также и как автор научных трудов («Описание Молдавии» , «История возвышения и упадка Оттоманской империи» и др. ) По матери А. Кантемир был потомком византийских императоров. Недолгое время он учился в Славяно-греко-латинской академии. Увлеченный преобразованиями Петра Великого, Антиох Кантемир возлагал все надежды на монархическую власть. В своих сатирах он высмеивал «злонравных» дворян и церковников. В этом жанре им было написано девять произведений («На хулящих учение» , «На зависть и гордость дворян злонравных. . . » , «О воспитании» , «На человеческие злонравия вообще. . . » и др. ) . 1 января 1732 г. А. Кантемир был назначен русским послом в Лондоне. Именно в это время расцветает его литературный талант. Он много пишет и переводит. Переведенная им книга Фонтенеля «Разговор о множестве миров» была при Елизавете Петровне запрещена как «противная вере и нравственности» . А. Кантемир написал также религиозно-философское произведение «Письма о природе и человеке» . Умер он молодым 31 марта 1744 г. в Париже и был погребен в московском Никольском греческом монастыре.



В. К. Тредиаковский (1703—1768)



Поэт и филолог Василий Кириллович Тредиаковский родился в Астрахани, в семье священника. Образование получил в Славяно-греко-латинской академии. В 1726 г. бежал за границу, в Голландию, позднее перебрался во Францию. В Сорбонне изучал богословие, математику и философию.

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