Сочинение 10 класс - Сентиментализм

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Сентиментализм"



Классицизм не был единственным течением дворянской культуры в век Просвещения. На смену ему пришел сентиментализм. Он принес с собой внимание к чувствам и интересам простого человека, преимущественно из “среднего” класса. Трагедию заменили “слезная мещанская драма” и комическая опера. Возвышенный язык трагедийных героев перестает волновать слушателей, с восторгом встречающих “смешение в действиях забавы с горестью” и обливающихся слезами над чувствительными повестями. Создатель жанра сентиментальной повести и сентиментального путешествия в русской литературе, Н. М. Карамзин стремился передать тонкие и глубокие переживания простых людей. Однако в своих произведениях он в консервативном духе рисовал идиллические отношения между помещиками и крестьянами. Н. М. Карамзин боялся выступлении крестьян, призрака французской буржуазной революции XVIII в. и потому примирялся с крепостнической действительностью.



Влияние сентиментализма отразилось и в архитектуре, особенно парковой, – с различными “гротами уединения” , таинственными, скрытыми в полумраке беседками, в стилизации “дикой” природы. Одна из работ агронома и дворянского мемуариста А. Т. Болотова так и называется: “Некоторые общие примечания о садах нежно-меланхолических” . Большинство усадеб XVIII в. было создано при участии или по проектам крепостных архитекторов и садоводов.



В живописи сентиментализм сказался в “чувствительных” сюжетах, в приторно-слащавой трактовке крестьянских образов, в пасторальной обрисовке природы. В картине М. М. Иванова “Доение коровы” все внимание художника сосредоточено не на крестьянах (его образы на них и не похожи!) , а на кротких овечках, на идиллической картине мирной сельской жизни. Глядя на это полотно, нельзя подумать, что оно написано в 1772 г. — в преддверии Крестьянской войны. Сильны сентиментальные темы и в творчестве пейзажиста С. Ф. Щедрина, писавшего традиционные “ландшафты со скотиною” , крестьянскими избами фантастической архитектуры и идиллическими “сельскими увеселениями” пастухов и пастушек.



Одним из видных сентименталистов в портретной живописи был В. Л. Боровиковский. Созданные им женские образы (например, портрет М. И. Лопухиной) полны нежных элегических чувств и идиллических настроений.



Основоположником сентиментализма в русском театре является актер В. II. Померанцев. Театр 70—80-х годов XVIII в. часто обращался к пасторальным операм и комедиям. Таков “Деревенский праздник” Майкова, на котором умиленные крестьяне хором поют: “Много мы имеем в поле и живем по нашей воле, ты нам барин и отец!” Таковы же и “слезные драмы” Хераскова с душераздирающими сценами и идиллическим концом, с вознаграждением добродетели и обличением порока.



Сентиментально-идиллическая “чувствительность” проникла и в музыку. Романс “Стонет сизый голубочек” (слова И. И. Дмитриева, музыка Ф. М. Дубянского) надолго пережил своих создателей, продолжая и в XIX в. тревожить сердца купчих и мещаночек.



Сентиментализм в русской культуре возник в период формирования новых, буржуазных отношений в недрах феодально-крепостнического строя, и его борьба с классицизмом была отражением глубоких социально-экономических процессов. Поэтому при всей политической ограниченности сентиментализма он был течением прогрессивным для своего времени.

