Сочинение 10 класс - Сочинение рассуждение на тему "человек"

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Сочинение рассуждение на тему "человек""



“Ребёнок в момент рождения не человек, а только кандидат в человека”.

А. Пьерон.

Своё сочинение-рассуждение я хотела бы начать с понятия человека. Человек - существо, воплощающее высшую ступень развития жизни, субъект общественно-исторической деятельности. Человек является системой, в которой физическое и психическое, генетически обусловленное и прижизненно сформированное, природное и социальное образуют нерасторжимое единство. Выяснив, кто такой человек, можно сделать вывод – ребёнок в момент рождения не человек. При рождении ребёнок является индивидом, т. е. это экземпляр живого, имеющий все признаки свойственные виду, к которому он принадлежит, и отличающийся генетическими и фенотипическими особенностями.

После того, как человек родился, он является индивидом. Индивид - это устойчивая система социально-значимых черт, характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности, и лишь только при рождении индивид – ребенок еще не обладает базой основных понятий, даже элементарно не знает что такое мама, папа, стол, стул. При развитии он становится личностью, т. е социально-психологическим лицом человека или, то чем люди отличаются друг от друга в обществе по отношению к нему. И лишь только при рождении индивид становится кандидатом в человека.

А. Пьерон, своим высказыванием подразумевал, видимо под понятием человека нечто большее, чем просто определение. Он подразумевал, что человек – это личность, а ребенок личностью не является, он индивид.

Я не совсем согласна с мнением автора. Я считаю, что при рождении ребенок – уже и есть человек по своей сущности. Если опираться от определения, то человека представляют как понятие с помощью, которого выделяют человека как существо особого рода среди всех других живых существ, например, отделяют человека от животного. Человек представляет собой сложную систему, он многомерен. С научной точки зрения человек – это уникальный продукт длительного развития живой природы и одновременно результат космической эволюции самой природы. Вместе с тем человек рождается и живет в обществе, в социальной среде. Общество опосредует отношение человека к природе, и потому рожденное человеком существо становится действительно человеком, лишь, будучи включенным, в социальные отношения. Это истина, которая позволяет говорить о сущности человека как единство природного и социального. По своему содержанию и объему понятие «человек» гораздо шире, чем понятие «личность». Если, опираться на определение «человек», «личность», «индивид», то можно сделать вывод, что при рождении человек является индивидом. Сущность человека, его происхождение и назначение, место человека в мире были и остаются центральными проблемами философии, религии, науки и искусства.