Сочинение 10 класс - Стили современного русского языка

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Стили современного русского языка"



Стиль языка – это его разновидность, которая обслуживает какую-либо сторону общественной жизни: обыденное общение; официально-деловое отношение; агитационно-массовую деятельность; науку; словесно-художественное творчество. Каждый стиль характеризуется следующими признаками: целью общения, набором языковых средств и формами (жанрами), в которых он существует. В каждом стиле используются языковые средства общенационального языка, но под влиянием целого ряда факторов (тема, содержание и др. ) отбор и организация их в каждом стиле весьма специфичны и служат наиболее оптимальному обеспечению коммуникации.



Функциональный стиль речи – это своеобразный характер речи той или иной ее социальной разновидности, соответствующей определенной сфере деятельности и соотносительной с ней форме сознания. Таким образом, стиль литературного языка называется функциональным, так как выполняет определенную функцию в речи.



Разговорный стиль речи используется в обыденной речи, в беседах с друзьями в непринужденной обстановке. Цель разговорного стиля – общение, обмен мыслями. В разговорном стиле большую роль играют внеязыковые факторы: мимика, жесты. Форма реализации этого стиля – диалог.



В книжной речи выделяются несколько стилей: научный, публицистический, деловой. К художественному стилю авторы обращаются в том случае, если нужно нарисовать словами картину, передать читателю свои чувства.



Научный стиль – разновидность литературного языка, употребляется в научных трудах ученых для выражения результатов исследований. Цель научного стиля – сообщение, объяснение научных результатов. Форма реализации этого стиля – диалог.



В научном стиле используются языковые средства: термины, специальная фразеология, сложные синтаксические конструкции. Научный стиль реализуется в жанрах: монография, статья, диссертация, доклад, реферат, тезис и др.



Официально-деловой стиль употребляется в официально-деловой сфере – в переписке граждан с учреждениями, учреждений друг с другом и т. п. Задача стиля – сообщить точные сведения, имеющие практическое значение, дать точные рекомендации, указания. Официально-деловой стиль располагает своими жанрами: устав, кодекс, закон, указ, приказ, доверенность, расписка, акт, протокол, инструкция, заявление, отчет. Обычная форма реализации – диалог.



Публицистический стиль используется в общественно-политической сфере жизни, в газетах, в передачах радио и телевидения, в выступлениях на собраниях. Цель стиля – сообщить информацию, имеющую общественно-политическое значение; воздействовать на слушателей и читателей. Реализуется в форме публицистической статьи, очерка, фельетона.



Художественный стиль употребляется в словесно-художественном творчестве. Его цель – нарисовать живую картину, изобразить предмет или события, передать читателю эмоции автора, воздействовать с помощью созданных образов на чувства и мысли слушателя и читателя.



Широко используют читатели языковые средства различных стилей русского языка, в том числе и разговорного. В художественной речи наблюдается глубокая метафоричность, образность единиц разных языковых уровней, используются богатые возможности синонимики, многозначности.



Важнейшим признаком литературного языка считается его нормативность, которая проявляется в письменной и в устной форме. Языковая норма – это единообразное, образцовое, общепризнанное употребление элементов языка (слов, словосочетаний, предложений); правила использования речевых средств литературного языка.



Характерные особенности нормы литературного языка: относительная устойчивость, распространенность, общеупотребительность, общеобязательность, соответствие употреблению, обычаю, возможностям языковой системы. К основным источникам языковой нормы относятся произведения писателей-классиков и современных писателей, анализ языка средств массовой информации, общепринятое современное употребление, данные живого и анкетного опросов, научные исследования ученых-языковедов.



Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность. Они защищают литературный язык от потока диалектной речи, социальных и профессиональных арго, просторечия. Это позволяет литературному языку выполнять свою основную функцию – культурную.



Литературная норма зависит от условий, в которых осуществляется речь. Языковые средства, уместные в одной ситуации (бытовое общение), могут оказаться нелепыми в другой (официально-деловое общение).



Например, в русском языке нельзя употреблять такие формы, как «мое фамилие», «они побегли»; надо говорить «моя фамилия», «они побежали». Нормы описываются в учебниках, специальных справочниках, а также в словарях (орфографических, толковых, фразеологических, синонимов). Норма утверждается и поддерживается речевой практикой культурных людей. Норма в разговорной речи представляет собой результат речевой традиции, определяемой уместностью употребления выражения в той или иной ситуации. В зависимости от того, насколько четко произносятся слова, различают три стиля произношения: полный, нейтральный, разговорный.



Языковые нормы – явление историческое. Изменение литературных норм обусловлено постоянным развитием языка. То, что было нормой в прошлом столетии и даже 15–70 лет назад, сегодня может стать отклонением от нее. Например, в 1930-1940-е гг. употреблялись слова «дипломник» и «дипломант» для выражения одного и того же понятия: «студент, выполняющий дипломную работу». В литературной норме 1950-1 960-х гг. произошло разграничение в употреблении этих слов: прежнее разговорное «дипломник» теперь обозначает учащегося, студента в период защиты дипломной работы, получения диплома.

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