Сочинение 11 класс - А зори здесь тихие

Свободная тема "11 класс" - сочинение "А зори здесь тихие"



Борис Васильев — известный писатель, в прошлом участник Великой Отечественной войны. Он своими глазами видел жестокость и ужасы войны, не понаслышке знает то, о чем потом, в мирное время, решил рассказать своим читателям. Его лучшие произведения, на мой взгляд, “В списках не значился” и “А зори здесь тихие”.

За последнее время много написано талантливого и правдивого, но повести Б. Васильева не затерялись во всем многообразии военной тематики. Это в первую очередь благодаря ярким и героическим образам, созданным автором.

“А зори здесь тихие” — повесть о женщинах на войне. Этой теме посвящены многие произведения, но это особое. Повесть написана без излишней сентиментальности, в жесткой лаконичной манере. Она рассказывает о событиях 1942 года.

В расположение зенитно-пулеметной батареи, которой командует старшина Басков, забрасывают немецких диверсантов. Поначалу старшина думает, что немцев двое, поэтому решает силами своего подразделения, в котором одни девушки, уничтожить гитлеровцев.

Для этой задачи выбраны пять зенитчиц. Старшина выполняет поставленную задачу, но какой ценой?!

Басков — участник финской войны, хорошо знает местность, куда идут диверсанты. Поэтому он уверенно ведет своих необычных бойцов на выполнение задания. Поначалу невысокого мнения были о своем командире девушки: “пенек замшелый, в запасе двадцать слов, да и те из устава”. Опасность сблизила всех шестерых, раскрыла необыкновенные душевные качества старшины, готового взять на себя любые трудности, но только спасти девчат.

Несомненно, Басков — стержень повествования. Он много знает и умеет, за его плечами фронтовой опыт, который он пытается передать своим бойцам. Он немногословен и ценит только поступки. Старшина вобрал в себя лучшие качества защитника, солдата, благодаря подвигу таких Васковых и была одержана победа.

Помощником старшины в группе была сержант Осянина. Басков сразу выделил ее среди других: “Строга, не смеется никогда”. Старшина не ошибся — Рита воевала умело, она мстила за погибшего мужа-пограничника, за свою порушенную жизнь, за поруганную Родину. Перед неизбежной смертью Рита рассказывает старшине о своем сыне. Отныне она вверяет мальчика Васкову, надежному и родному по духу человеку.

У Женьки Комельковой свои счеты с немцами. Она трижды спасает старшину и группу: сначала у протоки, остановив переправу немцев. Потом заколов наседавшего на Васкова немца. И, наконец, ценой своей жизни спасала раненую Риту, уводя фашистов дальше в лес. Автор любуется девушкой: “Высокая, рыжая, белокожая. А глаза детские — зеленые, круглые, как блюдца”. Общительная, озорная, любимица окружающих, Комелькова пожертвовала собой ради общего дела — уничтожения диверсантов.

Все они — Лиза Бричкина, Соня Гурвич, Четвертак, Рита Осянина и Женька Комелькова — погибли, но старшина Басков, потрясенный такими потерями, довел дело до конца.

На грани безумия был этот русский солдат. Он понял, что не жить ему, если он позволит фашистам выполнить задуманное. Нет, он должен довести начатое до конца. Автор показал, что нет предела человеческим возможностям. Басков не столько мстит врагам за убитых девчат, сколько выполняет свой воинский долг.

Он смог выстоять, пройти войну и остаться в живых, что бы вырастить сына Рить Осяниной, чтобы своей жизнью оправдаться за погибших девчат.

Это нелегко — жить с таким грузом, но он сильный человек. Заслуга Б. Васильева как писателя состоит в том, что он сумел создать образ героического поколения наших отцов и дедов.