Сочинение 11 класс - "Давайте поклоняться доброте..." (1)

Свободная тема "11 класс" - сочинение ""Давайте поклоняться доброте. . . " (1)"



Добро и зло. Понятия вечные и неразделимые. И пока живы дух и сознание человека, они будут бороться друг с другом, добро будет “открываться” человеку, освещая ему путь к истине.

Такую борьбу представляет нам М. Булгаков в романе “Мастер и Маргарита”, причем делает это своеобразно: перед читателем одновременно проходят два пласта времени. Один связан с жизнью Москвы тридцатых годов двадцатого века, другой — с легендой или правдой об Иешуа Га-Ноцри. Булгаков дает нам “роман в романе”, и оба они объединены одной идеей — поисками истины и добра.

Перенесемся в далекий Ершалаим, во дворец прокуратора Иудеи Понтия Пилата. В белом плаще появляется он перед человеком лет двадцати семи. Человек этот — звали его Иешуа — обвиняется в подстрекательстве к разрушению ершалаимского храма.

Арестант хотел было оправдаться. “Добрый человек!. . ”, но его “научили” соблюдать этикет: Крысобой вынул бич и ударил арестованного по плечам. Трудно не согласиться с тем определением, которое дал себе прокуратор: “свирепое чудовище”. Понтий Пилат живет по своим законам: он знает, что мир разделен на властвующих и подчиняющихся им; что всесилен римский император, а в Ершалаиме он наместник императора, значит, господин всех и вся. И вдруг появляется некто, который думает иначе. У Иешуа своя жизненная философия: “злых людей нет на свете”, есть люди несчастливые, обиженные на жизнь.

В его невиновности прокуратор убедился сразу. И у него уже сложился план действий: он объявит Иешуа сумасшедшим и вышлет на остров в Средиземное море, туда, где находится его резиденция. Но этому плану не суждено было воплотиться в реальность. Иешуа казнили.

За что его казнили? Иешуа казнен за то, что нес людям добро, за то, что считал их людьми, за то, что был человеком духовно независимым, имел высокую душу и высокий уровень сознания, за то, что отважился сказать свое слово о добре, об “истинной” любви к человеку.

А Понтий Пилат? Его могущество оказалось мнимым. Он трус, он верный пес кесаря и всего лишь пешка в руках императора. Но совесть мучает его, поэтому он и приказывает убить подлеца Иуду.

Обратите внимание: “Но совесть мучает его”. Совесть — первый признак того, что человек стал на путь добра.

Так что есть добро? На мой взгляд, добро — это сочетание совести с “духовными” правилами человека, а также постоянная борьба добрых качеств человека с плохими.

А что же Воланд? Он воплощение зла, а в романе наказывает тех людей, у кого есть людские пороки, которые присущи злу. Мне не понятно, зачем Воланд наказывает их.

Например: Степан Лиходеев, большой человек в культурном мире Москвы, — бездельник, развратник, пьяница; Никанор Иванович Босой — взяточник; Соков, буфетчик варьете, — вор. . . ; а на сеансе черной магии в московском варьете Воланд и в прямом, и в переносном смысле раздевает некоторых гражданок, рвущихся на сцену за дармовым добром. Увы, мир оказался таким, что лишь дьявол стал подобием судьи, ведь именно он воздал в романе всем по заслугам.

А Мастер? Что стало с ним? Ему открылась истина, и он шагнул навстречу добру, чтобы выполнить то, зачем пришел на землю, — написать роман об Иисусе Христе. Но такой герой не вписался в общество, которое существовало в тридцатых годах двадцатого века в Москве. Свора литературных критиков набросилась на него, и Мастер так же, как и Иешуа, должен заплатить за право провозгласить свою истину.

Вечное стремление людей к добру неодолимо. Прошло двадцать веков, а Иисус Христос — олицетворение добра и любви — жив в душах людей. К его образу обращались и будут обращаться люди. Значит, нельзя уничтожить добро на нашей Земле, потому что оно “живет” в нас самих. И пока на ней будут жить люди, добро никуда не исчезнет.