Сочинение 11 класс - "Давайте поклоняться доброте..." (3)

Свободная тема "11 класс" - сочинение ""Давайте поклоняться доброте. . . " (3)"



Сегодня невозможно открыть газету и не найти в ней статью об очередном убийстве, изнасиловании или драке. С каждым годом преступность растет все больше и больше. Люди злы и относятся друг к другу враждебно. Но я считаю, что даже у самого злого человека в сердце есть хоть крупинка добрых чувств, и очень редко, но все же встречаются в наше время по-настоящему добрые люди. Но таким людям очень сложно жить, потому что их не понимают, а зачастую презирают и пытаются каким-либо образом обмануть или унизить. Некоторые авторы попытались поднять в своих произведениях вопросы добра и зла, доброго отношения между людьми.

Я считаю, что поистине самым добрым человеком, который никогда и никому не сделал ничего плохого, является Иисус Христос, которого даже правильнее будет назвать богочеловеком. Одним из авторов, которые написали про него в своих произведениях, был М. А. Булгаков. Писатель показал в своем романе “Мастер и Маргарита” личную версию жизни и смерти Христа, которого автор назвал Иешуа Га-Ноцри. Всю свою недолгую жизнь Иешуа творил добро и помогал людям. Именно эта его доброта приводит Га-Ноцри к смерти, ибо люди, стоящие у власти, увидели в его действиях некие злые намерения. Но, несмотря на предательство и побои, полученные от людей, Иешуа, окровавленный и избитый, все равно называет всех их, даже Марка Крысобоя — “холодного и убежденного палача” — добрыми людьми. Сам прокуратор Понтий Пилат, который никогда не интересовался судьбами проходивших через него преступников, восхитился Иешуа, чистотой его души и поступков. Но боязнь потерять власть и впасть в немилость сделали свое: Пилат утверждает смертный приговор Иешуа.

Еще одним писателем, который упоминал про Иисуса, был замечательный современный автор Чингиз Айтматов. Но я бы хотел обратить внимание не на Христа, а на человека, глубоко любившего и верившего в него. Это — главный герой романа “Плаха” Авдий Каллистратов. Вся короткая жизнь этого юноши была связана с Богом: отец его был священником, а сам он учился в духовной семинарии. Всеэто оставило глубокий отпечаток в характере Авдия: глубокая вера в Бога “е позволяла ему совершать плохих поступков. Я считаю, что автор не зря обратился к образу Христа, потому что судьбы его и Авдия в чем-то схожи. И тот, и другой прожили недолгую жизнь; оба любили людей и пытались поставить их на путь истинный; даже смерть у них была одинаковой: их распяли те, кому они хотели помочь.

В своей пьесе “Старший сын” Вампилов также показал по-настоящему доброго человека, каких редко встретишь в наше время. Это — Сарафанов, отец, о котором можно только мечтать. Доброта этого человека не имеет границ: узнав про обман молодых людей, он не прогоняет Бусыгина, а прощает его (чего не сделал бы никто другой на его месте), благодаря чему в их семье воцарилось счастье.

Прочитав эти произведения, понимаешь, что не так уж много в мире добрых людей и что не так уж легко совершать добрые поступки. Я считаю, что если каждый будет делать больше хорошего для других, то жить станет легче и веселее.