Сочинение 11 класс - "Давайте поклоняться доброте..." (4)

Свободная тема "11 класс" - сочинение ""Давайте поклоняться доброте. . . " (4)"



В огромном океане современной поэзии выделяется своей нерушимостью остров, имя которому — Владимир Высоцкий. Это феномен семидесятых годов, который решительно перевернул отношение людей к поэзии. Он имел и имеет необычайную популярность во всех слоях общества. Объяснение этому одно: Высоцкий писал свои стихи-песни простым, доступным всем языком.

Необычно для поэта начинал Владимир Семенович свое творчество. Его первыми произведениями

оыли пародии на так называемый блатной фольклор. 1о те, кто любит у Высоцкого стихи только этого . . . ара, не знают о Высоцком ничего. Ведь это были первые шаги в мире поэзии, он только искал свой творческий путь. Позже, когда Высоцкий уже обрел опыт в поэзии, в его творчестве стали подниматься серьезные темы: любовь, прошедшая война, отношения между людьми и другие. Кажется, что перед нами разные поэты, настолько разнообразен Высоцкий. То это нежный, влюбленный мужчина:

Я дышу, и значит — я люблю!

Я люблю, и значит — я живу!

Его лирические стихи навеяны огромной любовью к Марине Влади. Это была странная любовь, месяцами они не виделись, общаясь лишь по телефону, но эту любовь Высоцкий пронес через всю жизнь.

То поэт преображался в бывалого фронтовика, прошедшего всю войну:

Наконец-то нам дали приказ наступать,

Отбирать наши пяди и крохи.

Но мы помним, как солнце отправилось вспять

И едва не зашло на востоке.

Многие воевавшие люди принимали Высоцкого за фронтовика, писали ему письма, в которых спрашивали его, не однополчанин ли он их. Высоцкого очень трогали эти письма, и он часто говорил: “Лучше получать письма, где тебя принимают за своего однополчанина, чем письма, где тебя считают товарищем по камере”. Поэт считал, что пусть война давно кончилась, но в памяти народа должна остаться вечная память о погибших в боях за Отечество. Значительное место в поэзии Высоцкого занимает сатира, в которой поэт высмеивает различные пороки общества: пьянство, хамство, сплетничество. Ни для кого не секрет, что он был болен алкоголизмом, принимал наркотики, но он никогда не жаловался на свою судьбу. У него было много друзей. А настоящим своим друзьям он посвящал стихи:

Он не вышел ни званьем, ни ростом,

Не за славу, не за плату,

А за свой необычный манер

Он по жизни шагал над помостом

По канату, натянутому, как нерв!

Это стихотворение посвящено клоуну Леониду Енгибарову, умершему на арене.

Высоцкий оставался смелым и прямым.

Прошло много лет, как нет с нами Владимира Высоцкого, но он в наших душах, в наших умах. Высоцкий пел под гитару, но считал себя поэтом. Он и был поэт.

