Сочинение 11 класс - Литературные параллели и образы в творчестве А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой

Свободная тема "11 класс" - сочинение "Литературные параллели и образы в творчестве А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой"



Бывают странные сближения.

А. Пушкин



Творчество двух замечательных женщин и больших поэтов оригинально и неповторимо, но есть созвучия, которые роднят чувства и переживания А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой.

Очень рано, совсем в юном возрасте, появляются в стихах этих поэтов размышления о бренности жизни, о неминуемом конце, но мысли эти легкие, летящие на крыльях молодости. Очень пронзительно, с проникновенной грустью звучат строки Ахматовой:



Хорони, хорони меня, ветер!

Родные мои не пришли,

Надо мною блуждающий вечер

И дыханье тихой земли.



Чтобы мне легко, одинокой,

Отойти к последнему сну,

Прошуми высокой осокой

Про весну, про мою весну.



И почти озорно и задорно отвечает ей Цветаева:



. . . Не думай, что здесь — могила,

Что я появлюсь, грозя. . .

Я слишком сама любила

Смеяться, когда нельзя!

И кровь приливала к коже,

И кудри мои вились. . .

Я тоже была, прохожий!

Прохожий, остановись!



Но больше всего переживаний навеяно любовью — прекрасным, светлым, не всегда ответным чувством. Лирические героини Ахматовой и Цветаевой очень искренни и глубоки в своих чувствах, но ни за что не откажутся от этой сладкой муки, несущей и некое очищение душе, приобщение к высокому, ибо любовь — это Бог, и через него познается жизнь.



Так беспомощно грудь холодела,

Но шаги мои были легки.

Я на правую руку надела

Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,

А я знала — их только три!

Между кленов шепот осенний

Попросил: “Со мною умри!. . ”



И так же почти трагично звучат строки М. И. Цветаевой, задающей вечный и бессмысленный вопрос: “Мой милый, что тебе я сделала?”



Вчера еще в глаза глядел,

А нынче — все косится в сторону!

Вчера еще до птиц сидел, —

Все жаворонки нынче — вороны!

Я глупая, а ты умен,

Живой, а я остолбенелая.

О вопль женщин всех времен:

“Мой милый, что тебе я сделала?”



Очень часто лирические героини оказываются выше своих избранников, не сумевших оценить по достоинству возлюбленных или испугавшихся большой, искренней и страстной любви. В этом мире все лживо, и сильное чувство отпугивает слабые натуры, боящиеся взять на себя ответственность за возлюбленную. Искренней болью и страхом звучат строки А. А. Ахматовой:



Как забуду? Он вышел, шатаясь,

Искривился мучительно рот. . .

Я сбежала, перил не касаясь,

Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула:

“Шутка Все, что было.

Уйдешь, я умру”.

Улыбнулся спокойно и жутко

И сказал мне: “Не стой на ветру”.



И какая грустная ирония над своей искренностью слышится в последней строке Анны Андреевны! Ей почти вторит Цветаева, слагающая стихи “навзрыд”, живущая запредельными