Сочинение 11 класс - Люблю старую Москву

Свободная тема "11 класс" - сочинение "Люблю старую Москву"



Мне же — вольный сон,

колокольный звон,

Зори ранние

На Ваганькове.

М. Цветаева



Чтобы подчеркнуть значимость и величие Москвы, ее часто называют третьим Римом. Но, мне кажется, у нашего города и без оглядки на Рим захватывающая и чудесная история. Москва хранит свои тайны не только в архитектуре, но и в названиях улиц и мест. Вот, например, что стоит за словами “Ваганьково”. Конечно, у большинства москвичей и вообще россиян это слово сразу ассоциируется со знаменитым Ваганьковским кладбищем, где можно поклониться праху великих русских людей. Но это только то, что, как говорится, лежит на поверхности. У слова длинная история. Москвовед Татьяна Бирюкова знает несколько версий. Она пишет: “По одной из версий, слово “Ваганьково” происходит от названия деревянных корыт “вагонов”. Из них украинские чумаки и казаки в походных условиях ели пищу из пшена. Тогда такие гости заезжали в Москву, они останавливались у Крестовоздвиженского монастыря (вблизи современной улицы Воздвиженки) на холме, который теперь мы называем Ваганьковским (нам он знаком по Пашкову дому и Российской библиотеке)”. Эта версия, мне кажется, довольно схематичная и поэтому не очень убедительная. Примерно так же объясняют происхождение слова '“Арбат”. Когда татары приезжали за данью, они со своими арбами располагались в отведенном специально для них месте недалеко от Кремля. Отсюда — название улицы Арбат. Подобную схему можно применить ко многим названиям старой Москвы.

На мой взгляд, более убедительна версия В. И. Даля. Он толкует совсем иначе: слово “ваганиться” он объясняет в связи с вологодским наречием, где оно означает баловать, шалить, играть, шутить. Даль предполагает, что в Старом Ваганькове проживали дворцовые скоморохи. Все сходится, но есть одна зацепка: скоморохи, как и другие люди из, так сказать, обслуживающего персонала царей, жили наверняка при дворе.

Мне приходилось читать и другие исследования. По ним выходит, что на этом месте вблизи москворецкого брода собиралась торговая — “ваганная” (за взвешивание товара) пошлина по дороге из Новгорода в приокские города.

На холме была церковь — Николая Чудотворца в Старом Ваганькове.

А вблизи Пресненской заставы была построена деревянная церковь Николая Чудотворца, что на Новом Ваганькове. Потом она была заменена на каменную во имя Пресвятой Богородицы, Живоносного Источника с пределами св. Николая

Чудотворца и св. Дмитрия Ростовского. В советское время в здании церкви располагался Детский дом культуры имени Павлика Морозова. Парадокс истории: Христос учил, что, если человек не полюбит отца своего земного, не сможет он полюбить и Отца Небесного. Павлик Морозов предал своего земного отца, а большевики назвали храм Отца Небесного его именем. Но здесь никаких секретов нет, а вот с Ваганьковом дальше дело обстояло еще сложней.

Исследователи считают, что связь двух Ваганьково заключается в том, что при царе Михаиле Федоровиче большая теть жителей из старого поселения в Белом городе была тереведена на окраину Москвы, на Три горы. Это один из семи широко известных московских холмов.

В декабре 1770 года в Москве разразилась страшная эпидемия чумы. Зараза косила людей, как траву. Не успевали хоронить умерших. Тогда, в 1771 году, императрица Екатерина II за Камер-Коллежским валом повелела расположить Кладбища. Одним из них стало и Ваганьковское.

. Думаю, не стоит перечислять имена знаменитых людей, чьи памятники стоят на этом месте. Скажу только о невидимой, но значительной связи между двумя Ваганьково. Это Музей изящных искусств вблизи Старого и могилы двух замечательных людей, отца и дочери, на Новом: профессора Ивана Владимировича Цветаева, прославившего нашу страну историческими коллекциями и созданием музея на Волхонке, и недавно почившей дочери его Анастасии Ивановны Цветаевой, которую не сломили сталинские лагеря.

Я поймала себя на мысли, что выбрала несколько грустную тему для рассуждений. Но ведь это история родного города и России. Значит, принимать ее надо всегда со светлым чувством любви.



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