Сочинение 11 класс - О любви

Свободная тема "11 класс" - сочинение "О любви"



Любовь — это одно из чувств, которое дано изведать человеку в жизни. Можно сказать, что это чувство делает человека добрее, чище, совершеннее.

Тема любви — одна из ведущих тем мировой литературы с древнейших времен до сегодняшнего дня. Многие влюбленные стали олицетворением этого чувства. Стоит вспомнить Лейлу и Меджнуна, кавалера де Грие и Манон Леско, даму с собачкой и Гурова, а также многих-многих других. Сложно придумать, о чем бы писали знаменитые поэты и прозаики, чем вдохновлялись бы великие композиторы и художники, не будь на свете любви.

Древние считали любовь даром богов. Это чувство, по их мнению, приближало смертных к небожителям. В средние века сложился настоящий культ любви. Рыцари посвящали всю свою жизнь служению прекрасной даме и были счастливы. С тех пор словом рыцарь стали называть всякого, кто с почтительностью и восхищением относится к женщине.

О том, какое место занимала любовь в жизни наших предков, мы можем судить, в частности, по произведениям русских классиков. А одной из. причин самой известной за всю русскую историю дуэли была именно пылкая любовь, столкнувшаяся с жгучей ревностью.

У любви множество лиц. Это любовь-дружба, любовь-сотрудничество, любовь-страсть, любовь-трагедия и другие. В любви существует не только счастье, радость взаимного понимания, удовольствия, но и обман, ревность, страх, боль. Можно сказать, что на фоне любви прочие душевные проявления человека выступают более четко, рельефно, выпукло. Таким образом человек поверяется любовью.

Сказать "я люблю тебя" значит, сказать "ты никогда не умрешь", — заметил как-то великий французский писатель Альбер Камю. Любящий запечатлевает в своем сердце образ любимого человека, делает того бессмертным, как бессмертны солнце, земля, ветер, и только такое бессмертие возможно в нашем несовершенном мире.

Любовь, как уже было сказано, не выгодное приобретение, а дар. И как всяким неожиданным и приятным подарком, этим чувством необходимо дорожить. Ведь говорят, что истинная любовь дается человеку один раз в жизни, и это недалеко от правды.

Известно, что любовь реализуется целиком в сфере межличностного общения. Поэтому нужно как бы заново учиться говорить, думать, дышать. В этом многие видят труд и тяготы любви, особенно если любовь увенчивается законным браком. Здесь важно не потерять собственную индивидуальность, собственную точку зрения на окружающий мир и на саму любовь в частности.

"Ты у меня одна,

Словно в ночи луна,

Словно в году весна,

Словно в степи сосна.

Нету другой такой

Ни за какой рекой,

Нет за туманами,

Дальними странами"

Эти строки принадлежат перу знаменитого барда Юрия Визбора. Их можно считать своеобразным итогом современного художественного и житейского опыта. Сегодня любовь вряд ли намного изменилась: это чувство все так же вдохновляет человека на новые начинания, свершения, подвиги. И тот, кто пронес это замечательное чувство через всю жизнь, может уверенно сказать: "Я

жил не зря".