Сочинение 11 класс - Очей очарованье

Свободная тема "11 класс" - сочинение "Очей очарованье"



Отговорила роща золотая

Березовым, веселым языком.

И журавли, печально пролетая,

Уж не жалеют больше ни о ком.

С. Есенин



Случилось так, что осень стала моим любимым временем года благодаря известной картине художника Левитана. Однажды осенью наша' учительница принесла на урок литературы репродукцию его картины “Золотая осень”, и мы устроили общее обсуждение этого шедевра. После обсуждения мы всем классом пошли на экскурсию в Воронцовский парк, очень похожий на настоящий лес. Золото листвы и синь пруда, в которой отражались белые холодные облака, воссоединились в моем воображении с картиной великого художника, и я навсегда полюбила осень.

Мы шли с учительницей по октябрьскому парку. Листья шуршали под ногами, над прудом то и дело пролетали стайки диких уток. Они словно готовились к отлету в дальние страны и сбивались в стаи. Конечно, утки из Москвы давно уже никуда не улетают, потому что микроклимат огромного города помогает им неплохо зимовать на родине. Но мне хочется верить, что они все равно улетят на зиму в южные страны, чтобы весной вернуться на родину. Так лучше, поэтичнее. Есть какая-то в этом красота жизни и гармония природы.

Осень помогла мне понять ощущение творческого человека. Наверное, красота природы является тем моментом, который будит в их сердцах вдохновение. Очарованные музыкой природы, они берутся за кисти, пишут стихи, сочиняют музыку. . .

Я пришла из школы домой, но ощущение какого-то подъема в душе не оставляло меня. Мне захотелось как-то выразить свои ощущения. Они переполняли меня и рвались наружу. Я села у окна. За окном, словно в гигантском аквариуме, плыли прохожие, машины. На противоположной стороне улицы стайка девушек стояла на ступеньках магазина, щурясь от солнца, девушки улыбались прохожим. Вот они заметили меня в окне. Одна приветливо махнула мне рукой, как бы подогревая мой романтический настрой. Я отошла от окна, взяла лист ватмана и цветные карандаши. Такое было предчувствие, что сейчас у меня получится хороший рисунок. Стала рисовать первое, что приходило в голову: пруд, деревья, церковь с золотым куполом, птиц в небе, самолет, магазин с девушками на ступеньках и даже собачку. На собачке карандаш сломался, и я, пользуясь вынужденным перерывом, критически взглянула на рисунок. Сразу поняла, что получилась ужасная мешанина из предметов, людей, птиц и животных. Но я не расстроилась. А еще более остро ощутила, как замечательны настоящие художники, которые так рисуют, что картина выходит лучше настоящей жизни.

Весь этот чудесный день прошел для меня под золотым знаком осени. Мне кажется, именно с того момента я полюбила мир искусства: стихи, живопись, музыку. И не только мир искусства, но и мир тихих добрых людей с ясными глазами и грустными улыбками. Кажется, это они одни могут создавать картины, подобные “Золотой осени” Левитана, и писать стихи, как Борис Пастернак:

Октябрь серебристо-ореховый, Блеск заморозков оловянный. Осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана.

Эта строфа из стихотворения Пастернака “Зима приближается” словно говорит нам: “Отложите дела, сходите полюбоваться осенью, послушать ее музыку. Еще есть время. Взгляните на все это, и вам станет радостнее жить. . . ”