Сочинение 11 класс - Подростковая преступность

Свободная тема "11 класс" - сочинение "Подростковая преступность"



Деятельность отношения человека к жизни

Общества, в котором он выступает как

Инициативный носитель и проводник норм

Принципов идеалов, или определенного класса, социальной группы.



Мальчик идущий по улице, одетый чуть хуже, чем другие, с пустыми смотрящими под ноги глазами.

Он считает, что его жизнь закончилась, что он никому не нужен, что он один на этой огромной

планете. Эти мысли одолевают его всё больше и больше. Только вчера у него была семья, были

родители и друзья, были надежды и планы, веселая и беззаботная жизнь и казалось, что так будет

всегда . А что теперь?! Улица серая и холодная и равнодушные взгляды прохожих.

Таким образом, подростки попадают на улицу, и начинается их не совсем криминальная, но преступная жизнь.

В большинстве случаев дети убегают из неблагополучных и неполных семей, от пьющих родителей,

из детских домов и приютов. .



Подростковая преступность это проблема всех стран…

А вы никогда не задавались вопросом, от кого или от чего бегут подростки и совершают преступления? Давайте попробуем разобраться в этом. Подросток – это человечек, понимающий многое и готовый отстаивать свою позицию до конца, каким бы он ни был.



Так от чего же бегут подростки? В первую очередь они бегут от себя и от своих проблем, которыми они не могут поделиться со своими родителями. Далее от той атмосферы скандалов и ненависти которая окружает его. Подросток не выдерживает этого избегает.



И вот она, свобода, долгожданная и не зависимая ни от кого. Но как жить дальше? Пойти работать? - «Но я ещё слишком мал для этого и ни чего не умею». И тогда разыгравшееся воображение подростка посещает мысль украсть, убить, отобрать. Украв в первый раз что- то пусть даже самую не значительную сумму, подросток успокаивает себя, что это ради него самого, «ведь мне, нужно что, – то есть». далее появляются друзья на много лет старше. Попробавшие наркотики, клей, бензин. Новые знакомы, как правило, побывавши в детских колониях, приобщают тебя к кражам, торговле наркотиками и т. д. При первых проблемах такие друзья исчезаю бесследно.



По данным управления по делам не совершеннолетних 60% преступлений совершается подростками. А что дальше? Что их ждёт там, на улице, грязные подвалы или родители, о которых просто не хочется вспоминать. Или всё же есть человек, которому ты нужен, который тебя любит и надеется, что ты вернешься. И разве ради этого стоить губить свою жизнь? «А может, нет такого человека, а что если я ни кому не нужен? А что если вернуться в семью, домой ведь кто-то меня ждёт, ведь кому-то я нужен?»



Психика подростка устроена так что какие – то моменты могут показаться ему катастрофой. Одно не итак сказанное слово, может привести к большим последствиям и порой не поправимым.

И тогда обдумывая свои действия ты думаешь, «ведь всё началось с какой – то мелочи». Что бы ни попасть в подобную ситуацию, ты должен помнить, что нет такого человека который бы не умел слушать. Я считай, что государство обязано, заботится о подростках ведь это наше будущее. А если большая часть подростков пойдут по не правильному пути есть ли вообще будущее?

