Сочинение 11 класс - Рецензия на спектакль театра имени моссовета по комедии О. Голдсмита "Ошибка одной ночи"

Свободная тема "11 класс" - сочинение "Рецензия на спектакль театра имени моссовета по комедии О. Голдсмита "Ошибка одной ночи""



Любовь — это средство,

пользуясь которым, вы

помогаете ближним

добиваться успеха.

Роберт Энтони



Недавно я была на спектакле в театре имени Моссовета и вернулась домой полная ярких впечатлений. Перед началом спектакля я получила истинное эстетическое удовольствие, познакомившись с картинами молодых московских художников, выставленными в фойе театра. Но главные впечатления, конечно, ждали меня впереди. Мне предстояло посмотреть на большой сцене театра комедию О. Голдсмита “Ошибка одной ночи” в постановке народного артиста России П. Холмского.

Эта знаменитая пьеса впервые была сыграна в 1773 году на сцене лондонского театра “Ковент-Гарден”. Ее приняли восторженно и сразу признали комедийным шедевром. Я подумала, что коль скоро эту пьесу ставят до сих пор, то современники Голдсмита не ошиблись.

Но это мнение англичан, а я русская зрительница, я настроила себя на непосредственное восприятие спектакля. Так интереснее — самой оценивать, а не следовать готовой формуле.

В программке я прочла, что “Голдсмит вкладывал в свои произведения так много личного, как никто другой”. Под этим углом зрения я и решила смотреть спектакль. Но блестящая игра актеров внесла свои коррективы в мое восприятие. С первых и до последних минут действие развивалось в страстном накале. Динамика спектакля держала публику в постоянном восторге.

Сюжет комедии типичен для того времени: через неординарную, парадоксальную ситуацию герои спектакля находят любовь и обретают житейское счастье. В богатой английской семье верховодит миссис Хардкэстль. Ей подчиняются муж, сын и дочь. На правах приемыша с ними живет девушка с поэтичным именем Констанция. У всех свои проблемы. Сын хозяйки Тони не может дождаться наступления совершеннолетия (день которого от него скрывает мать), ему побыстрее хочется дать волю своим прихотям. Он — кутила и хохмач. Дочь хозяйки мечтает выйти замуж, а Констанции просто это необходимо сделать, потому что в день свадьбы ей вручат богатство ее покойных родителей. Сын, которого играет А. Бобровский, просто фонтанирует выдумками, из которых одна нелепее другой. То он носится, словно смерч, по сцене с дохлой крысой в руках, наводя ужас на девушек, то грохочут какие-то взрывы, от которых подскакивают и зрители. Отец семейства, наконец, получает письмо, которое служит началом развертывания сюжета. В письме его старый товарищ просит встретить его сына и познакомить с дочерью. Но в замок отправляются двое молодых людей. Один из них уже давно влюблен в Констанцию, и она отвечает ему тем же. Другой — жених, да к тому же тюха. Он косноязычен, застенчив. Успеха ему не видать. Но помогает хохмач Тони. Юноши, прямо как в пушкинской “Метели”, заплутали и наткнулись на ресторан, где кутил Тони с компанией. В шаловливых мозгах Тони сразу же созрел смешной план: он рассказывает молодым людям, что найти замок очень трудно и по дороге им придется переночевать в гостинице. На самом деле шутник посылает их в свой дом к отцу. -Чтобы обман сразу не раскрылся, Тони представляет хозяина “гостиницы” чудаком, который мнит, что гостиница — это его родной дом и т. д. Остальным членам семьи он отводит соответственно роли горничных и прочей обслуги. С этого момента начинается анекдот. Мы еще по гоголевскому “Ревизору” знаем, до чего могут довести нелепости жизни. Впрочем, гоголевские герои, в отличие от голдсмитовских, остаются в итоге в дураках. Но вернемся к спектаклю. Застенчивый парень, оказавшись, как он думает, в гостиничной обстановке, проявляет совсем противоположные качества характера, чем очень удивляет девушек, наслышанных о нем как о скромнике. Девушки первыми раскрывают ситуацию и начинают подыгрывать. В результате “скромник” принимается ухаживать за своей будущей невестой смело и даже развязно, потому что принимает ее за горничную.

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