Сочинение 11 класс - Судьба подростка

Свободная тема "11 класс" - сочинение "Судьба подростка"



Какова же судьба подростка нашего поколения? Какие мы? У нас раскрашенные волосы и яркий макияж. Но мы не только такие. Среди нас есть будущие священнослужители, великие художники и поэты. Мы - будущее Казахстана.

Когда человек рождается, он громко плачет. Нужно прожить жизнь так, чтобы, когда ты умирал, люди вокруг плакали, а ты смеялся.

Когда человек приходит в этот мир, у него уже есть свой характер, своя индивидуальность, но в нем нет еще ни зла, ни ненависти, ни зависти.

Присмотритесь к людям на улице. Их заботы и тревоги порой до смешного мелочны. Вот уж где рассадник зла и раздражения.

Когда в семье рождается ребенок, родители хотят видеть его в будущем хорошим человеком, знаменитым ученым, известным музыкантом, врачом или юристом, отзывчивым, добрым, умным. Отчего же у нас таких мало? Люди говорят «воспитываем ребенка», но всегда ли они его воспитывают? Как часто задумываемся мы над тем, какое образование дается человеку, какая культура прививается, какая духовность? Мы не хотим быть внимательными даже к собственным детям.

Ужасает наше подростковое общество. В младших классах еще встречаются интересные индивидуальности, вундеркинды, сообразительные дети. Они еще не прошли обработку средней школой. И из них еще не успели сделать «среднего» ученика. Чем ближе старший класс, тем больше посредственностей. По статистическим данным успеваемость старших классов значительно ниже успеваемости младших. Причину такого спада интереса к учебе я попыталась найти из опроса своих сверстников. Как оказалось, большинство опрошенных считают, что если кто-то и выделяется, то лишь на «чуть-чуть». Но уже при этом он рискует превратиться в белую ворону. И в моем обществе многие проходят мимо таких людей. Отчего все это? Ведь мы все подростки, в общем, неплохие, чисто праведники и чисто негодяи составляют мизерный процент. Может быть, потому, что природная способность к добру, оказавшись на разных чашах с боязнью услышать чье-то мнение о совершенном поступке, оказывается перетянутой?

Конечно, все знают как надо вести себя, но в такие моменты многим легче промолчать. А ведь в молчании есть частица зла. В организме человека, способного спокойно взирать на боль другого, зло прогрессирует с огромной скоростью, все покрывая на своем пути налетом равнодушия, который постепенно превращается в многочисленные язвы вседозволенности, что само собой знаменует начало конца человека как сушества, подчиняющегося силе добра. Меня сильно беспокоит бездуховность, которая захлестнула сейчас весь мир и является, на мой взгляд, причиной многих бед. Возьмем хотя бы те экстремистские элементы среди молодежи многих стран, что совершают террористические акты. Ни у кого не изгладятся из памяти тер акты, совершенные «смертниками». Все это делается, как правило, руками не особо долго размышляющих молодых. Я понимаю борьбу за идеалы, но когда эта борьба превращается в кровавое месиво из не в чем не повинных людей, то… Что я могу сказать о такой молодежи? Но все же есть и другие представители моего поколения, которые поистине нравственны и талантливы. Они стремятся к развитию и познанию нового, понимая что мы живем в век научно-технической революции, в век, когда темп развития общества, его прогресс зависят от знаний. Поэтому-то наша молодежь стремится к хорошему образованию. Ведь именно молодые принимают новые идеи, первыми берутся воплощать их в жизнь.

Возможно поэтому у нас, подростков. Много увлечений и. Порой. Они выглядят очень странно. Но, не смотря на это, я всецело за увлечение молодежи модой. Принимаю все - мини, джинсы, раскрашенные в разные цвета волосы. Это, конечно, может быть и перебором, но почему бы не повеселиться в этом возрасте? Кому это мешает? Скажут, что мешает это взрослым, которые давным-давно сформировали свой взгляд на вещи. Но ведь это все относительно. Потому что, если бы взрослые с детства привыкли видеть вокруг себя только разноцветные волосы, то чьи-то естественные приводили бы их просто в ужас… По внешности нельзя определить характер человека. Так как даже самый невероятно одетый парень или девушка могут быть способны на благородные поступки.

Какова же судьба подростка нашего поколения? Какие мы? У нас раскрашенные волосы и яркий макияж. Но мы не только такие. Среди нас есть будущие священнослужители, великие художники и поэты. Но все чаще среди нас появляются те люди, о которых еще писал Лермонтов. Они - Печорины. Они не похожи на других и сразу бросается в глаза.

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