Сочинение 11 класс - "Все начинается с любви..." (2)

Свободная тема "11 класс" - сочинение ""Все начинается с любви. . . " (2)"



Во многих произведениях советской литературы 60—80-х годов встречается понятие любви: любовь между мужчиной и женщиной, материнская любовь, любовь к природе, любовь ко всему окружающему. . . Я считаю, что читать эти произведения необходимо внимательно, так как в них раскрываются основы важных жизненных принципов. Очень важен самостоятельный анализ героев, само восприятие человеком той или иной мысли, которую автор, творец произведения, хотел нам доказать. Именно благодаря таким произведениям, будь то маленькое стихотворение или огромная книга, человек формирует себя как личность. Благодаря В. Высоцкому, Р. Рождественскому, Е. Евтушенко, А. Вознесенскому, Ю. Друниной, Р. Гамзатову, Р. Казаковой, А. Волкову, А. Чепурову, В. Кор-кию и многим другим мы узнаем о чистоте моральной и духовной, доброте к родным и близким, любви ко всему и всем, о чистоте человеческих отношений, о совести и справедливости. . .

Но ведь самым важным из всего перечисленного, по моему мнению, в этих произведениях замечательных авторов является понятие любви. Ведь, действительно, с самого рождения человек понемногу начинает осознавать понятие любви, затем в нем “просыпается” это чувство — чувство любви к матери, чувство любви к этому миру, к природе, затем к друзьям, знакомым. Одним из знаменитых поэтов, отражающих в своих творениях нравственные темы, является Д. С. Самойлов. Поэзия Самойлова обращена к постижению психологического и нравственного состояния современного общества. В его произведениях о войне, об истории, о юности существуют отступления, показывающие, раскрывающие красоту природы, любовь к природе. Примером могут послужить стихотворения “Память” и “Весь лес листвою переполнен”. В этих стихах автор хотел показать нам всю красоту, всю прелесть нашей природы, он хотел выразить своими строками всю любовь к каждому местечку на этой огромной Земле.

А. А. Вознесенский написал замечательное стихотворение “Матери сиротеют. . . ”. Это стихотворение хоть и маленькое, однако в нем заложен глубокий смысл, темой стихотворения является материнская любовь. “Матери сиротеют”, — пишет А. А. Вознесенский, он задается вопросом: из-за чего эти матери сиротеют, почему так получается, почему все так грустно? Писатель прослеживает ту мысль, которую человек должен не только понять, но и осознать. Эта мысль о том, что никогда, нигде нельзя забывать, покидать самого дорогого человека — свою мать.

В творчестве Б. Ш. Окуджавы особое место занимает женщина, любящая и любимая женщина. По его мнению, любовь, даже отвергнутая, всегда высока, одухотворена. По мнению Окуджавы, любовь — что-то возвышенное, неземное, божественное. Радость любви смешивается с нежной грустью, все кажется хрупким, преходящим, требующим бережного отношения. Примером могут послужить его стихотворения “Ваше Величество женщина”, “Слава женщине моей”, “Заезжий музыкант”.

Существуют великолепные стихи замечательного поэта И.

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