Сочинение 11 класс - "Все начинается с любви..." (4)

Свободная тема "11 класс" - сочинение ""Все начинается с любви. . . " (4)"



Человеческие взаимоотношения основаны на взаимопонимании между людьми, на совершенствовании своего духовного мира. Любовь помогает видеть и слушать душу человека, заставляет задуматься о равнодушии, безразличии, низости. Все начинается с любви. Каждый человек сталкивается в своей жизни с благородством и подлостью, радостью и горем. В его духовной жизни бывают времена торжеств и страданий. Но мы не перестаем любить и гуманно относиться друг к другу.

В поэзии 50—80-х годов тема любви занимает второстепенное место. Она почти всегда связана с Великой Отечественной войной. В своих стихах поэты показывают нам гуманное отношение к людям, прошедшим через все ужасы войны, восхищаются ими. В стихотворении “Последняя любовь” И. Г. Эренбурга мы видим не только солдата, а человека, его внутренний мир, который полон чувств:

Его последняя любовь

Была единственной, быть может. . .

Автор жалеет о потерянной любви солдата, которая ушла вместе с его смертью. Ведь так не должно быть. Каждый имеет право на любовь и жизнь, и никто не вправе отнимать их у него. Человек нуждается в любви: с самого рождения — в любви матери и отца, в последующем — в любви других людей. Мы все имеем право на любовь и должны бороться за нее. Человеческие взаимоотношения очень сложны. Несмотря на все трудности, человек всегда ищет кого-то, кто мог бы разделить с ним горе и радость, помочь в беде. Это ярко звучит в стихотворении А. Т. Твардовского “К обидам собственной персоны. . . ”:

Так со своей управиться судьбой,

Чтоб в ней себя нашла судьба любая,

И чью-то душу отпустила боль.

Автор укоряет одиночество. Он призывает к любви, которая является одной из самых главных ценностей нашей жизни.

В стихотворении Симонова “Жди меня, и я вернусь. . . ” показана величайшая любовь. Именно она спасала людей в страшные годы войны. Она помогала людям выжить в этой тяжелой обстановке:

Не понять не ждавшим им,

Как среди огня

Ожиданием своим

Ты спасла меня.

Как видно, любовь всегда играла большую роль в жизни: будь то война или мирное время.

Размышлять о любви, о человеческих взаимоотношениях всегда очень трудно. Для этого требуется хоть какой-либо опыт, приходящий со временем. Люди думают об этом по-разному. Но без любви жизнь очень сложна. Поэтому необходимо любить и гуманно относиться к людям. Именно этим мы сможем спасти наш мир, облегчить жизнь и сделать ее более счастливой.

