Сочинение 11 класс - "Все начинается с любви..." (6)
Свободная тема "11 класс" - сочинение ""Все начинается с любви. . . " (6)"
Любовь бывает разная. Любовь к Родине, любовь к женщине; любить можно жизнь, природу, красоту родной земли, человечество и планету в целом. Современные поэты в своих стихах и показывают свое отношение к любви. К таким поэтам относятся Вознесенский, Высоцкий, Самойлов, Рубцов, Евтушенко и другие.
Евгений Евтушенко в своем стихотворении “Людей неинтересных в мире нет. . . ” показывает свою любовь к каждому человеку, к его внутреннему миру. Он говорит, что у человека есть свой тайный мир, который постигнут только им самим:
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них?
Поэт утверждает, что со смертью людей исчезают их тайные миры:
Уходят люди. . .
Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
От этой невозвратности кричать. . .
Творчество Николая Рубцова проникнуто любовью к Родине, к красоте ее природы. В стихотворении “Березы” поэт показывает любовь к этим прекрасным деревьям, тем самым выражая свои чувства к Родине.
Русь моя, люблю твои березы!
С первых лет я с ними жил и рос.
Потому и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез. . .
Рубцов был моряком. В стихотворении “По дороге к морю” автор рассказывает о том, как однажды “в солнечном Тифлисе” он повстречал и полюбил девушку. Ему было хорошо с ней, но пребывание его там было временным. Они расстались, но ее автор не забудет никогда.
Еще он долог по селеньям,
Мой путь к морскому кораблю.
И, как тебе, цветам осенним
Я все шепчу: “Люблю, люблю. . . ”
Про любовь пишет и Андрей Вознесенский. Любовь не всегда приносит счастье, любовью можно и обжечься. Про первые разочарования в любви и рассказывает нам стихотворение “Первый лед”.
Мерзлый след на щеках блестит —
Первый лед от людских обид.
В стихотворении “Бьет женщину” поэт показывает всю ненависть к человеку, который бьет женщину, выражает любовь к этому хрупкому созданию. Автор осуждает такое отношение к женщине. Он говорит, что так обращаются только с рабами. Человек, не любящий женщину, не мог написать этих строк:
Подонок, как он бил подробно,
стиляга, Чайлъд-Гарольд, битюг!
Вонзился в дышащие ребра
ботинок узкий, как утюг.
Высоцкий также писал о любви, и у него даже есть цикл “Баллада о любви”. В этом цикле поэт утверждал, что любовь, объединяя двоих, объединяет и человечество, страны в единую великую Страну Любви. В песнях о любви Высоцкий, который в других стихах был подобен “пульсирующему сгустку нервов”, становился как бы воплощением возвышенного спокойствия, становился человеком, который постиг все тайны бытия. И каждое слово “Баллады о любви” звучало по-особому трепетно:
Я поля влюбленным постелю —
Пусть поют во сне и наяву!. .
Я дышу, и значит — я люблю!
Я люблю, и значит — я живу!
В современной поэзии почти все авторы писали про любовь. И все они, без исключения, считают, что любовь — это жизнь. Вся наша жизнь движется благодаря этому чувству.
--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--