Сочинение 11 класс - "Все начинается с любви..." (6)

Свободная тема "11 класс" - сочинение ""Все начинается с любви. . . " (6)"



Любовь бывает разная. Любовь к Родине, любовь к женщине; любить можно жизнь, природу, красоту родной земли, человечество и планету в целом. Современные поэты в своих стихах и показывают свое отношение к любви. К таким поэтам относятся Вознесенский, Высоцкий, Самойлов, Рубцов, Евтушенко и другие.

Евгений Евтушенко в своем стихотворении “Людей неинтересных в мире нет. . . ” показывает свою любовь к каждому человеку, к его внутреннему миру. Он говорит, что у человека есть свой тайный мир, который постигнут только им самим:

Людей мы помним, грешных и земных.

А что мы знали, в сущности, о них?

Поэт утверждает, что со смертью людей исчезают их тайные миры:

Уходят люди. . .

Их не возвратить.

Их тайные миры не возродить.

И каждый раз мне хочется опять

От этой невозвратности кричать. . .

Творчество Николая Рубцова проникнуто любовью к Родине, к красоте ее природы. В стихотворении “Березы” поэт показывает любовь к этим прекрасным деревьям, тем самым выражая свои чувства к Родине.

Русь моя, люблю твои березы!

С первых лет я с ними жил и рос.

Потому и набегают слезы

На глаза, отвыкшие от слез. . .

Рубцов был моряком. В стихотворении “По дороге к морю” автор рассказывает о том, как однажды “в солнечном Тифлисе” он повстречал и полюбил девушку. Ему было хорошо с ней, но пребывание его там было временным. Они расстались, но ее автор не забудет никогда.

Еще он долог по селеньям,

Мой путь к морскому кораблю.

И, как тебе, цветам осенним

Я все шепчу: “Люблю, люблю. . . ”

Про любовь пишет и Андрей Вознесенский. Любовь не всегда приносит счастье, любовью можно и обжечься. Про первые разочарования в любви и рассказывает нам стихотворение “Первый лед”.

Мерзлый след на щеках блестит —

Первый лед от людских обид.

В стихотворении “Бьет женщину” поэт показывает всю ненависть к человеку, который бьет женщину, выражает любовь к этому хрупкому созданию. Автор осуждает такое отношение к женщине. Он говорит, что так обращаются только с рабами. Человек, не любящий женщину, не мог написать этих строк:

Подонок, как он бил подробно,

стиляга, Чайлъд-Гарольд, битюг!

Вонзился в дышащие ребра

ботинок узкий, как утюг.

Высоцкий также писал о любви, и у него даже есть цикл “Баллада о любви”. В этом цикле поэт утверждал, что любовь, объединяя двоих, объединяет и человечество, страны в единую великую Страну Любви. В песнях о любви Высоцкий, который в других стихах был подобен “пульсирующему сгустку нервов”, становился как бы воплощением возвышенного спокойствия, становился человеком, который постиг все тайны бытия. И каждое слово “Баллады о любви” звучало по-особому трепетно:

Я поля влюбленным постелю —

Пусть поют во сне и наяву!. .

Я дышу, и значит — я люблю!

Я люблю, и значит — я живу!

В современной поэзии почти все авторы писали про любовь. И все они, без исключения, считают, что любовь — это жизнь. Вся наша жизнь движется благодаря этому чувству.

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