Сочинение 11 класс - "Все начинается с любви..." (7)

Свободная тема "11 класс" - сочинение ""Все начинается с любви. . . " (7)"



Любить — значит жить жизнью того, кого любишь.

Л. Н. Толстой

Тема любви неисчерпаема. Каждый человек на протяжении жизни нуждается в любви, ждет ее, стремится. Любовь одолеть не может ни страх, ни жадность, ничто.

Любовь — это стремление к идеалу. Когда человек влюбляется, в любимом он видит и ценит то, чего другие не видят и не ценят. Также человек не замечает недостатков своего любимого. Вдохновившись идеалом любви, люди пишут стихи, музыку, картины. Идеал любви очищает от грубости, пошлости, жестокости.

Любовь — это превосходное чувство, одно из главных ценностей жизни. А с чего же начинается любовь? Любовь начинается с дружбы, взаимопонимания, общих целей, интересов, стремлений. А что же тогда начинается с любви? С любви начинается все: жизнь, работа, мечта, искусство, подвиг. Даже такие чувства, как ненависть, ревность, зависть, начинаются с любви.

Все начинается с любви:

и озаренье,

и работа,

глаза цветов,

глаза ребенка —

все начинается с любви.

Все начинается с любви.

С любви!

Я это точно знаю.

Все, даже ненависть —

родная

и вечная

сестра любви.

Все начинается с любви:

мечта и страх,

вино и порох.

Трагедия, тоска и подвиг

Все начинается с любви.

Любовь бывает разной: любовь к Родине, к родите- лям, к друзьям, к искусству, к мужчине, к женщине. Любовь является источником творчества и красоты. Тема любви широко охватывается поэтами-современниками, такими как Ахматова, Друнина, Симонов, Заболоцкий, Евтушенко, Высоцкий, Рубцов и многие другие. В своих стихах они показывают все прелести любви. Некоторые авторы показывают несчастную любовь: страдания, тоску, одиночество, неверность.

Поэты, писавшие стихи о Великой Отечественной войне, параллельно вели нить темы любви. Авторы военной поэзии уловили самую суть развернувшейся войны: “Бой идет святой и правый, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле”. Любовь для поэтов — высшее проявление жизни, то, “за что мужчины примут смерть повсюду, — сияньем женским, девочкой, женой, невестой — всем, что уступить не в силах, мы умираем, заслонив собой”.

В годы войны написано множество прекрасных стихов о любви. Одно из таких стихотворений К. Симонова “Жди меня”. Стихотворение адресовано женщине. Говорится в нем о том, что “всем смертям назло” солдат вернется, если только его будет ждать любимая женщина.

Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой, —

Просто ты умела ждать,

Как никто другой.

С войны ждут не только своих любимых, но и детей своих.

Старой кажется: каждый кустик

Беспокойную дочку ждет. . .

Глубокие перемены приобретает в поэзии образ родины, ставший у самых разных поэтов смысловым центром их художественного мира. В лучших стихах военной поры любовь к родине — глубокое, выстраданное чувство.

Поэты пишут о любви. . .

Одно из таких стихов Р. Рождественского “Эхо любви”. В этом стихотворении говорится о великой силе любви, о том, что настоящая любовь выдержит все испытания, чтобы ни случилось, влюбленные будут вместе.

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