Сочинение 5 класс - Белоствольная красавица

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Белоствольная красавица"



Берёза — прекрасное дерево, неслучай­но её в народе называют белоствольной краса­вицей. Мы любуемся ею в любое время года, весной получаем берёзовый сок, а летом спаса­емся от зноя под раскидистой кроной.



Как красив розовый отблеск на белой ко­ре от лучей восходящего солнца! Нежная ве­сенняя зелень берёзы похожа на мягкий бар­хат. Как ласкают наш глаз остроконечные, душистые, блестящие листочки!



А летом? Длинные тонкие ветви, словно зелёные гирлянды, низко свешиваются к зем­ле и придают всему дереву какой-то торжест­венно-печальный вид.



И, наконец, зимой. Какое дерево срав­нится по красоте с берёзой, когда стоит она, изукрашенная миллионами сверкающих на солнце кристалликов! Перед нами словно гро­мадный фонтан, брызги которого внезапно оледенели и повисли в воздухе.



Берёза — это своеобразный символ Рос­сии. Нет, наверное, ни одного русского поэта, не воспевшего в своих стихах это прекрасное дерево.