Сочинение 5 класс - Белоствольная красавица
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Белоствольная красавица"
Берёза — прекрасное дерево, неслучайно её в народе называют белоствольной красавицей. Мы любуемся ею в любое время года, весной получаем берёзовый сок, а летом спасаемся от зноя под раскидистой кроной.
Как красив розовый отблеск на белой коре от лучей восходящего солнца! Нежная весенняя зелень берёзы похожа на мягкий бархат. Как ласкают наш глаз остроконечные, душистые, блестящие листочки!
А летом? Длинные тонкие ветви, словно зелёные гирлянды, низко свешиваются к земле и придают всему дереву какой-то торжественно-печальный вид.
И, наконец, зимой. Какое дерево сравнится по красоте с берёзой, когда стоит она, изукрашенная миллионами сверкающих на солнце кристалликов! Перед нами словно громадный фонтан, брызги которого внезапно оледенели и повисли в воздухе.
Берёза — это своеобразный символ России. Нет, наверное, ни одного русского поэта, не воспевшего в своих стихах это прекрасное дерево.