Сочинение 5 класс - Борьба с вредной привычкой

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Борьба с вредной привычкой"



Вредные привычки бывают разными.



У взрослых это такие опасные для здоровья привычки, как курение и пьянство. У детей и подростков тоже есть вредные привычки. Маленькие дети, например, ковыряют в носу, что очень некрасиво и негигиенично. Многие вставляют в свою речь слова-паразиты: раз­ные «значит», «вот» и другие. Такие слова засоряют речь, делают её неинтересной, невы­разительной. Некоторые подростки постоянно шмыгают носом, хотя ничем не болеют.



Я раньше считал, что у меня нет никаких вредных привычек, но один случай изменил



это моё представление. Однажды папин друг снял меня на видеокамеру. Это было, когда мы встречали Новый год.



После праздников нам передали кассе­ту, и я увидел себя. Оказывается, я сутулюсь! Я поразился этому, ведь раньше я никогда не замечал за собой этой уродливой привычки — ходить сгорбившись, опустив плечи.



Я решил исправить свою осанку. Но как это сделать? Я не знал. Решил посоветоваться с мамой. Она дала мне несколько дельных со­ветов. Например, показала такое упражнение: прижаться спиной к стене, положить на голову какую-нибудь книгу, а потом отойти от стены и ходить таким образом, чтобы книга не упала.



Я со всей решимостью взялся за дело, и че­рез пару месяцев моя осанка почти исправилась! Вот так я победил свою вредную привычку.