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Сочинение 5 класс - Держать домашнее животное — нести за него ответственность

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Держать домашнее животное — нести за него ответственность"

Необходимо всегда помнить, что любое домашнее животное — живое существо. Оно должно есть и спать. Твой питомец чувствует

боль, и радость, его нужно ласкать и холить. А так как это существо зависит от меня, я должен чувствовать за него ответственность. Я тоже хозяин живого существа: у меня есть собачка Мира, жизнь и счастье которой полностью зависит от меня.

Если я забыл покормить свою Миру, то иго не одно и то же, как если бы я не вынес вовремя мусорное ведро. Если я не покормлю свою собачку, она будет испытывать чувство голода и страдать.

Даже из этого маленького примера ясно, что держать домашнее животное означает нести за него ответственность!

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