Сочинение 5 класс - Держать домашнее животное — нести за него ответственность

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Держать домашнее животное — нести за него ответственность"



Необходимо всегда помнить, что любое домашнее животное — живое существо. Оно должно есть и спать. Твой питомец чувствует



боль, и радость, его нужно ласкать и холить. А так как это существо зависит от меня, я должен чувствовать за него ответственность. Я тоже хозяин живого существа: у меня есть собачка Мира, жизнь и счастье которой полностью зависит от меня.



Если я забыл покормить свою Миру, то иго не одно и то же, как если бы я не вынес вовремя мусорное ведро. Если я не покормлю свою собачку, она будет испытывать чувство голода и страдать.



Даже из этого маленького примера ясно, что держать домашнее животное означает нести за него ответственность!