Сочинение 5 класс - Диалог по телефону о новом фильме

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Диалог по телефону о новом фильме"



— Привет, Оля.



— Здравствуй, Настя.



— Ты вчера в кино ходила? Что смотрела?



— «Звёздные войны. Эпизод третий».



— Кто режиссёр?



— Джордж Лукас.



— A-а, знаю, я смотрела раньше четвёр­тый, пятый и шестой эпизоды.



— Я тоже. Только теперь всё становится понятно: кто такой Дарт Вейдер, откуда взял­ся Люк Скайуокер.



— Сюжет увлекательный?



— Да, как всегда у Лукаса. Множество спецэффектов, звук отличный. Иногда просто дух захватывает.



— Ну и, наверное, как обычно, звездолёты, роботы, джедай?



— Точно. Иногда смешно, а порой даже мрачно, страшно. Добро борется со злом, но в этой серии не побеждает. Энекен Скайуокер, отец Люка, попадает во власть тёмной сторо­ны Силы, становится Дартом Бейдером. Он пе­решёл на сторону зла.



— Да, если бы мы не знали продолжения, было бы очень грустно. Я, пожалуй, тоже по­смотрю этот фильм.



— Посмотри. Тебе наверняка понравится.