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Сочинение 5 класс - Диалог по телефону о новом фильме

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Диалог по телефону о новом фильме"

— Привет, Оля.

— Здравствуй, Настя.

— Ты вчера в кино ходила? Что смотрела?

— «Звёздные войны. Эпизод третий».

— Кто режиссёр?

— Джордж Лукас.

— A-а, знаю, я смотрела раньше четвёр­тый, пятый и шестой эпизоды.

— Я тоже. Только теперь всё становится понятно: кто такой Дарт Вейдер, откуда взял­ся Люк Скайуокер.

— Сюжет увлекательный?

— Да, как всегда у Лукаса. Множество спецэффектов, звук отличный. Иногда просто дух захватывает.

— Ну и, наверное, как обычно, звездолёты, роботы, джедай?

— Точно. Иногда смешно, а порой даже мрачно, страшно. Добро борется со злом, но в этой серии не побеждает. Энекен Скайуокер, отец Люка, попадает во власть тёмной сторо­ны Силы, становится Дартом Бейдером. Он пе­решёл на сторону зла.

— Да, если бы мы не знали продолжения, было бы очень грустно. Я, пожалуй, тоже по­смотрю этот фильм.

— Посмотри. Тебе наверняка понравится.

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