Сочинение 5 класс - Диалог по телефону о новом фильме
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Диалог по телефону о новом фильме"
— Привет, Оля.
— Здравствуй, Настя.
— Ты вчера в кино ходила? Что смотрела?
— «Звёздные войны. Эпизод третий».
— Кто режиссёр?
— Джордж Лукас.
— A-а, знаю, я смотрела раньше четвёртый, пятый и шестой эпизоды.
— Я тоже. Только теперь всё становится понятно: кто такой Дарт Вейдер, откуда взялся Люк Скайуокер.
— Сюжет увлекательный?
— Да, как всегда у Лукаса. Множество спецэффектов, звук отличный. Иногда просто дух захватывает.
— Ну и, наверное, как обычно, звездолёты, роботы, джедай?
— Точно. Иногда смешно, а порой даже мрачно, страшно. Добро борется со злом, но в этой серии не побеждает. Энекен Скайуокер, отец Люка, попадает во власть тёмной стороны Силы, становится Дартом Бейдером. Он перешёл на сторону зла.
— Да, если бы мы не знали продолжения, было бы очень грустно. Я, пожалуй, тоже посмотрю этот фильм.
— Посмотри. Тебе наверняка понравится.