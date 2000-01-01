Сочинение 5 класс - Древнее пророчество
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Древнее пророчество"
2000 лет до нашей эры в древнем Египте в самой высокой пирамиде с дырой, откуда выходил ярко-фиолетовый дым, похожий на очертания разных фигур, понятных только злому колдуну.
- Рикреэсамбра, галадрива – закричал колдун, и фиолетовый дым стал красным.
- Урхи-Тешуб, ты уже прочитал пророчество? – спросил колдуна Аменхотеп – фараон Египта.
- Да, ответил колдун. Боги придут с небес, чтобы прекратить засуху на земле.
- Но когда это случиться?
- Сегодня! Сейчас!
Вдруг затряслась земля, упали все статуи, опрокинулся котел с волшебным зельем. А у статуи Сфинкса загорелись глаза. На том месте, где пролилось зелье, появился серебристый свет. Когда туман рассеялся, там появилась фигура человека.
- Да, но откуда мы знаем, что это избранный? – спросил фараон. - Если он сможет пройти все испытания, мы сможем узнать – кто он.
-Угу - ответил Урхи-Тешуб.
На следующий день начались испытания. На площади на глазах всего народа Египта на балкон вышел глашатай и огласил все три испытания:
1. Пройти лабиринт, в котором ходят живые мумии и съедают тех, кто не может ответить на их вопрос.
2. Пролежать в гробнице с голодными скоробеями всю ночь.
3. Сразиться с колдуном Ренуфом.
С первым заданием он справился.
Со вторым заданием он тоже справился, хотя был покусан до полусмерти.
До начала третьего испытания, дочь Аменхотепа - принцесса Нифертари подменила мечи, потому что не хотела, чтобы выиграл Ренуф.
Противники надели доспехи и начали сражаться. На первой минуте они вонзили друг в друга мечи, упали и стали истекать кровью.
А принцесса получила от этого зрелища очень большой стресс. Она не понимала, что делает. Она взяла самых ядовитых змей, закрылась у себя в комнате и задушила себя змеями.
А на следующий день засуха кончилась.