Сочинение 5 класс - Древнее пророчество

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Древнее пророчество"



2000 лет до нашей эры в древнем Египте в самой высокой пирамиде с дырой, откуда выходил ярко-фиолетовый дым, похожий на очертания разных фигур, понятных только злому колдуну.

- Рикреэсамбра, галадрива – закричал колдун, и фиолетовый дым стал красным.

- Урхи-Тешуб, ты уже прочитал пророчество? – спросил колдуна Аменхотеп – фараон Египта.

- Да, ответил колдун. Боги придут с небес, чтобы прекратить засуху на земле.

- Но когда это случиться?

- Сегодня! Сейчас!

Вдруг затряслась земля, упали все статуи, опрокинулся котел с волшебным зельем. А у статуи Сфинкса загорелись глаза. На том месте, где пролилось зелье, появился серебристый свет. Когда туман рассеялся, там появилась фигура человека.

- Да, но откуда мы знаем, что это избранный? – спросил фараон. - Если он сможет пройти все испытания, мы сможем узнать – кто он.

-Угу - ответил Урхи-Тешуб.



На следующий день начались испытания. На площади на глазах всего народа Египта на балкон вышел глашатай и огласил все три испытания:

1. Пройти лабиринт, в котором ходят живые мумии и съедают тех, кто не может ответить на их вопрос.

2. Пролежать в гробнице с голодными скоробеями всю ночь.

3. Сразиться с колдуном Ренуфом.

С первым заданием он справился.

Со вторым заданием он тоже справился, хотя был покусан до полусмерти.

До начала третьего испытания, дочь Аменхотепа - принцесса Нифертари подменила мечи, потому что не хотела, чтобы выиграл Ренуф.



Противники надели доспехи и начали сражаться. На первой минуте они вонзили друг в друга мечи, упали и стали истекать кровью.

А принцесса получила от этого зрелища очень большой стресс. Она не понимала, что делает. Она взяла самых ядовитых змей, закрылась у себя в комнате и задушила себя змеями.

А на следующий день засуха кончилась.