Сочинение 5 класс - Если бы я был взрослым

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Если бы я был взрослым"



Если бы я был взрослым, то организовал бы благотворительный фонд по оказанию по­мощи одиноким пожилым людям. Они слиш­ком страдают, хотя отдали всю свою жизнь на благо государства, а значит — нам.



Мало того что эти неприкаянные старики часто голодают, их запросто могут обмануть мошенники и выгнать на улицу. Над ними не­редко издеваются их родственники, а иногда и соседи.



Пожилые одинокие люди больше всего стра­дают от одиночества — им не с кем поговорить. А дома для престарелых, как я узнал из одной телепередачи и от родителей, — не слишком хо­рошее место для стариков. Там те же издеватель­ства и плохая еда. Когда же мы научимся отно­ситься к старикам бережно и с любовью?



Если бы я был взрослым, то нашёл бы де­нег на строительство хорошего дома для пре­старелых, где относились бы к его обитателям с нежностью и любовью.