Сочинение 5 класс - Если бы я был взрослым
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Если бы я был взрослым"
Если бы я был взрослым, то организовал бы благотворительный фонд по оказанию помощи одиноким пожилым людям. Они слишком страдают, хотя отдали всю свою жизнь на благо государства, а значит — нам.
Мало того что эти неприкаянные старики часто голодают, их запросто могут обмануть мошенники и выгнать на улицу. Над ними нередко издеваются их родственники, а иногда и соседи.
Пожилые одинокие люди больше всего страдают от одиночества — им не с кем поговорить. А дома для престарелых, как я узнал из одной телепередачи и от родителей, — не слишком хорошее место для стариков. Там те же издевательства и плохая еда. Когда же мы научимся относиться к старикам бережно и с любовью?
Если бы я был взрослым, то нашёл бы денег на строительство хорошего дома для престарелых, где относились бы к его обитателям с нежностью и любовью.