Сочинение 5 класс - Городок в компьютере

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Городок в компьютере"



Папа привез домой большой компьютер. Время было позднее, и я сразу пошел спать. На другой день папа сказал мне не трогать компьютер. Я умылся, позавтракал и пошел играть в свои игрушки. Но мне быстро надоело, и я забыл, что говорил мне папа, и пошел посмотреть на компьютер. Я не знал, как включается компьютер, и сразу начал нажимать на разные кнопки. Как вдруг: «БУ-БУХ».

Я очутился в незнакомом месте, где были странные фигуры, похожие на папки. Эти папки были необычные, у них были глаза, ноги и даже руки. На них были разные названия. На той, что была дальше от всех, было написано «игры». Около нее была папка «Мой компьютер». Я заметил возле них стрелочку и побежал к ней. Приблизившись, я прыгнул на нее. Она начала двигаться к папке «игры». Я услышал щелчок и очутился в новом месте. Там были какие-то странные фигурки, а под ними надписи. Мне понравилась одна фигурка с надписью Rayma№3 и я приблизился к ней. Но не успел что-нибудь понять, как стало темно, и я очутился уже дома. Руки и ноги у меня ныли, а голова сильно болела. Компьютер дымился, а рядом со мной стояли родители. Мама Сказала, что компьютер был включен, но из-за того, что я нажимал на разные кнопки, произошло короткое замыкание, а потом взрыв. Хорошо, что был у нас огнетушитель,а то бы сгорели заживо. Папа начал ругать меня за то, что я сломал компьютер. А я слушал его. На другой день я рассказал маме эту историю и все еще не понимал, сон это был или реальность.