Сочинение 5 класс - История жизни лося
Свободная тема "5 класс" - сочинение "История жизни лося"
Этакую махину разглядеть нетрудно: ростом более двух метров! Большое бурое тело с горбоносой головой будто плывёт по воздуху. Кажется так оттого, что высокие ноги лося белого цвета и в плавных движениях не видны на фоне снега.
Большие уши встрепенулись. Он смотрит вперёд. Глаза с мягкой печалью, верхняя губа пухлая. Добряк!
Прежние рога лось скинул в декабре, весной начали расти новые, да так быстро — по сантиметру в сутки! Вначале мягкие, поросшие шерстью бугры. Больно было лосю, когда кусали его комары. Нет от них житья всякому зверю лесному. Лось в жару погружается в воду где-нибудь на болоте, оставляет над поверхностью только нос, раскидывает дыханием брызги, через которые комарам и оводам не пробраться.
В мае или июне родились у лосихи два малыша. Им пятнадцать минут от роду, а они уже на ногах. На второй день — хорошие пешеходы. На пятый — чтобы их догнать, надо бежать очень резво, а на десятый — лосята и от лосихи не отстанут. А рога? Рожки… Не скоро они увенчают головы юных лосей. Только через пять месяцев набухнут у малышей на головках «шишки». Но лишь на втором году, весной, прорастут из них «шилья» или «спички» — детские рога.
Ест лось и траву, но предпочитает — ветки, листья, а также кору гложет. У берегов озёр находит водяные растения. За ними ныряет даже на дно, иногда на глубину пять метров!
Лесной красавец заставляет собой любоваться. И охотиться на него надо с фотоаппаратом в руках.