Сочинение 5 класс - История жизни лося

Свободная тема "5 класс" - сочинение "История жизни лося"



Этакую махину разглядеть нетрудно: рос­том более двух метров! Большое бурое тело с горбоносой головой будто плывёт по воздуху. Кажется так оттого, что высокие ноги лося бе­лого цвета и в плавных движениях не видны на фоне снега.



Большие уши встрепенулись. Он смотрит вперёд. Глаза с мягкой печалью, верхняя губа пухлая. Добряк!



Прежние рога лось скинул в декабре, вес­ной начали расти новые, да так быстро — по сантиметру в сутки! Вначале мягкие, поросшие шерстью бугры. Больно было лосю, когда куса­ли его комары. Нет от них житья всякому зве­рю лесному. Лось в жару погружается в воду где-нибудь на болоте, оставляет над поверхнос­тью только нос, раскидывает дыханием брызги, через которые комарам и оводам не пробраться.



В мае или июне родились у лосихи два ма­лыша. Им пятнадцать минут от роду, а они уже на ногах. На второй день — хорошие пешехо­ды. На пятый — чтобы их догнать, надо бежать очень резво, а на десятый — лосята и от лоси­хи не отстанут. А рога? Рожки… Не скоро они увенчают головы юных лосей. Только через пять месяцев набухнут у малышей на головках «шиш­ки». Но лишь на втором году, весной, прорастут из них «шилья» или «спички» — детские рога.



Ест лось и траву, но предпочитает — ветки, листья, а также кору гложет. У берегов озёр на­ходит водяные растения. За ними ныряет даже на дно, иногда на глубину пять метров!



Лесной красавец заставляет собой любо­ваться. И охотиться на него надо с фотоаппа­ратом в руках.

