Сочинение 5 класс - Как мы однажды вылепили снежную бабу

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Как мы однажды вылепили снежную бабу"



Сначала снег был не очень хорошим. Этот первый снег был не рыхлым, а словно песок. Из такого снега трудно и в снежки играть, и что-нибудь сделать — снежную бабу или сне­говика. Поэтому я очень обрадовалась, когда выпал рыхлый, почти мокрый снег — уж Те­перь-то мы с девчонками слепим снежную бабу!



Снежную бабу лепить и легко, и трудно одновременно. Легко скатать, если снег хоро­ший, три больших снежных шара: один вместо ног, другой заменит туловище, а третий, самый маленький, для головы. Руками снежной бабе служат ещё два, самых маленьких, комка сне­га. Трудность заключается в том, чтобы устано­вить большие шары так, чтобы они не перека­шивались и были соразмерными и круглыми.



Как ни странно, у нас получилось всё с первого раза! Шары были загляденье одно! Теперь, когда основная фигура снежной бабы была готова, мы приступили к последней опе­рации. Я принесла из дома морковку — для носа, Валя из семнадцатой квартиры прита­щила откуда-то старое ведро — для головного убора нашей снежной красавицы, а Соня сбе­гала к котельной и принесла несколько уголь­ков, которые будут глазками и ротиком снеж­ной бабы. Мы долго думали, где взять метлу, но не смогли придумать. И тогда я предложи­ла дать в руки нашей бабе просто сухую вет­ку. На том и порешили.



Чудесная получилась наша снежная баба! Все соседи проходили и хвалили нас за такую красоту.