Сочинение 5 класс - Как мы однажды вылепили снежную бабу
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Как мы однажды вылепили снежную бабу"
Сначала снег был не очень хорошим. Этот первый снег был не рыхлым, а словно песок. Из такого снега трудно и в снежки играть, и что-нибудь сделать — снежную бабу или снеговика. Поэтому я очень обрадовалась, когда выпал рыхлый, почти мокрый снег — уж Теперь-то мы с девчонками слепим снежную бабу!
Снежную бабу лепить и легко, и трудно одновременно. Легко скатать, если снег хороший, три больших снежных шара: один вместо ног, другой заменит туловище, а третий, самый маленький, для головы. Руками снежной бабе служат ещё два, самых маленьких, комка снега. Трудность заключается в том, чтобы установить большие шары так, чтобы они не перекашивались и были соразмерными и круглыми.
Как ни странно, у нас получилось всё с первого раза! Шары были загляденье одно! Теперь, когда основная фигура снежной бабы была готова, мы приступили к последней операции. Я принесла из дома морковку — для носа, Валя из семнадцатой квартиры притащила откуда-то старое ведро — для головного убора нашей снежной красавицы, а Соня сбегала к котельной и принесла несколько угольков, которые будут глазками и ротиком снежной бабы. Мы долго думали, где взять метлу, но не смогли придумать. И тогда я предложила дать в руки нашей бабе просто сухую ветку. На том и порешили.
Чудесная получилась наша снежная баба! Все соседи проходили и хвалили нас за такую красоту.