Сочинение 5 класс - Как мы работали на садовом участке
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Как мы работали на садовом участке"
У моей бабушки есть дача: участок земли в шесть соток, на нём — дом, огород и сад. Всё это небольшое, но растёт там много разных овощей, плодово-ягодных деревьев и кустарников. Работы хватает всем.
Однажды в воскресный летний день мы Илей семьёй — мама, папа, сестрёнка и я — отправились на дачу, чтобы помочь бабушке и отдохнуть от пыльного и загазованного города. Погода выдалась тёплая, без дождя, и мы отлично провели время.
Вначале каждому досталось по грядке для прополки. Мне бабушка поручила очистить от сорняков и «попутно» проредить морковь. Ювелирная это работа, скажу я вам.
Но ничего, справился. Младшая сестрёнка полола лук, мама — чеснок, папа мотыжил картофель. Потом мы поливали весь огород: кое-какие овощи под корень ковшиком, но большую часть — шлангом. Вот когда все повеселились! Струя воды время от времени «нечаянно» направлялась на кого-нибудь из нас, и тогда раздавались возгласы, смех, а то и визг.
Вечером мы собирали ягоды: смородину, малину, крыжовник. Наелись! Ведь большая часть ягод попала не в вёдра и бидоны, а прямо в рот. Особенно постарались мы с сестрёнкой.
День прошёл великолепно. Настроение у всех было приподнятое. «Надо почаще приезжать на дачу», — решили мы.