Сочинение 5 класс - Как мы работали на садовом участке

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Как мы работали на садовом участке"



У моей бабушки есть дача: участок земли в шесть соток, на нём — дом, огород и сад. Всё это небольшое, но растёт там много раз­ных овощей, плодово-ягодных деревьев и кус­тарников. Работы хватает всем.



Однажды в воскресный летний день мы Илей семьёй — мама, папа, сестрёнка и я — отправились на дачу, чтобы помочь бабушке и отдохнуть от пыльного и загазованного горо­да. Погода выдалась тёплая, без дождя, и мы отлично провели время.



Вначале каждому досталось по грядке для прополки. Мне бабушка поручила очис­тить от сорняков и «попутно» проредить мор­ковь. Ювелирная это работа, скажу я вам.



Но ничего, справился. Младшая сестрёнка поло­ла лук, мама — чеснок, папа мотыжил карто­фель. Потом мы поливали весь огород: кое-ка­кие овощи под корень ковшиком, но большую часть — шлангом. Вот когда все повеселились! Струя воды время от времени «нечаянно» на­правлялась на кого-нибудь из нас, и тогда раз­давались возгласы, смех, а то и визг.



Вечером мы собирали ягоды: смородину, малину, крыжовник. Наелись! Ведь большая часть ягод попала не в вёдра и бидоны, а пря­мо в рот. Особенно постарались мы с сестрён­кой.



День прошёл великолепно. Настроение у всех было приподнятое. «Надо почаще при­езжать на дачу», — решили мы.