Сочинение 5 класс - Как мы с мамой ездили на уборку сена

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Как мы с мамой ездили на уборку сена"



Летом мы с мамой ездили в деревню на уборку сена. Ехали на автобусе. Потом шли пешком километров пять.



Вот вышли на луг. Рядом лес. Около не­го заросли осоки вперемешку с ромашками, одуванчиками и колокольчиками. Цветы будто кланялись нам. Рядом с лугом протекает река. Я захотел искупаться, но вода была мутной от дождей. Луг был похож на ковёр, и этот ковёр уходил вдаль. На лугу во вмятины от гусениц трактора затекла вода, получились маленькие канавки. Из-под ног выскакивали лягушки, а над головой вились слепни и му­хи.



Наконец мы подошли к месту покоса. Трактор тащил сенокосилку, а за ней трава ложилась ровной зелёной полосой. Мы полу­чили грабли и вилы. Я сгребал траву в кучки, а мама вилами подхватывала её и формирова­ла стожки. Поработали мы хорошо! Потом мы пообедали, и я побежал к реке купаться. Вода была ещё мутноватой, но уже гораздо чище.



Потом мы отправились в обратный путь. Шли через деревню. Всё здесь мне было инте­ресно.



Домой мы приехали усталые, но доволь­ные. Я многое увидел и узнал в этот замеча­тельный день.