Сочинение 5 класс - Как нужно читать вслух

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Как нужно читать вслух"



Читать вслух труднее, чем про себя. Что­бы делать это хорошо, надо усвоить, на мой взгляд, несколько важных правил.



Во-первых, нужно читать выразительно. Для этого необходимо хорошо понимать, о чём идёт речь. Надо также умело ставить ударе­ния, соблюдать паузы, слова проговаривать чётко, не «проглатывать» слоги и звуки, вы­бирать правильную интонацию.



Во-вторых, чтение вслух должно быть до­статочно громким, для того чтобы окружа­ющие могли без напряжения слушать. Это важно, так как тихий голос не всегда хорошо доносит нужную информацию.



Наконец, необходимо выбрать средний темп. Слишком быстрое чтение не позволяет слушателям понять всё почитанное в полном объёме, слишком медленное обычно вызывает раздражение.



Мимика и жесты, если они соответствуют содержанию текста и отчасти иллюстрируют его, могут быть кстати. Чтение в этом случае получается артистичным и вызывает ответную реакцию у слушателей. Но если вы не увере­ны в своих актёрских способностях, лучше не рисковать. Пользуйтесь интонацией!



Итак, чтение вслух — непростое заня­тие. Но это не значит, что научиться хорошо читать вслух невозможно. Надо только, как в любом деле, проявить трудолюбие и терпе­ние. И всё получится!