Сочинение 5 класс - Как нужно читать вслух
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Как нужно читать вслух"
Читать вслух труднее, чем про себя. Чтобы делать это хорошо, надо усвоить, на мой взгляд, несколько важных правил.
Во-первых, нужно читать выразительно. Для этого необходимо хорошо понимать, о чём идёт речь. Надо также умело ставить ударения, соблюдать паузы, слова проговаривать чётко, не «проглатывать» слоги и звуки, выбирать правильную интонацию.
Во-вторых, чтение вслух должно быть достаточно громким, для того чтобы окружающие могли без напряжения слушать. Это важно, так как тихий голос не всегда хорошо доносит нужную информацию.
Наконец, необходимо выбрать средний темп. Слишком быстрое чтение не позволяет слушателям понять всё почитанное в полном объёме, слишком медленное обычно вызывает раздражение.
Мимика и жесты, если они соответствуют содержанию текста и отчасти иллюстрируют его, могут быть кстати. Чтение в этом случае получается артистичным и вызывает ответную реакцию у слушателей. Но если вы не уверены в своих актёрских способностях, лучше не рисковать. Пользуйтесь интонацией!
Итак, чтение вслух — непростое занятие. Но это не значит, что научиться хорошо читать вслух невозможно. Надо только, как в любом деле, проявить трудолюбие и терпение. И всё получится!