Сочинение 5 класс - Как проучили шалуна

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Как проучили шалуна"



Она была очень хорошая девочка. У нее было много игрушек. Но она вела себя с ними совсем не так, как некоторые другие дети. Игрушки у нее были всегда целые, не поломанные и не разбросанные по всей комнате. Все было хорошо сложено в Валином уголке. Кукла сидела на маленьком стульчике или лежала в кроватке. Кубики были сложены красивой пирамидкой. Конек тоже стоял в уголке.



Еще у Вали был котенок. Он был рыженький, пушистый, ласковый, и все думали, что он очень хороший. А на самом деле это был страшный шалун и разбойник. Как только Валя пойдет в детский садик, котенок сразу залезал в комнату, добирался до игрушек и начиналась суета! Кубики громыхали наземь и разлетались по всему полу. Конек падал на бок и не мог встать, как бы он не старался. Кукла вылетала из своей кроватки, и котенок таскал ее по полу везде, где захочет… Однажды принесли Вале новую игрушку. Это был такой себе смешной деревянный бычок. У него была большая глазастая голова, толстые ножки и хвостик. И когда его ставили на наклоненную доску, бычок сразу же двигался с места. Переставляя деревянные ножки, шел себе вниз по доске и по полу. Еще и пошатывался из стороны в сторону и махал коротеньким хвостиком:



* - Живой! Живой! – весело кричала Валя и хлопала в ладоши…



Утром, когда Валя пошла в садик, котенок по своей плохой привычке снова залез в комнату. Недолго думая, он подскочил к бычку и слегка ударил его своей мягкой лапкой. И вдруг, деревянный бычок тронулся с места и двинулся вниз по доске просто навстречу разбойнику! От неожиданности котенок подался назад. Такого еще не было! До сих пор все игрушки не умели передвигаться, и с ними можно было делать все, что захочешь… Котенок отскочил еще дальше. Бычок шел за ним. Котенок отскочил к самым дверям. Но бычок не останавливался и храбро шел просто на врага. Тогда котенок совсем перепугался, растерялся, и бросился убегать…