Сочинение 5 класс - Какие звуки я слышу на улице
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Какие звуки я слышу на улице"
Утро, начало нового дня. Улица просыпается и наполняется звуками. Я выхожу из дома и погружаюсь в жизнь города.
Раздаётся одинокое «кар» пролетающей вороны, вдалеке слышен лай собаки.
Рядом стройка, и там уже вовсю кипит работа. Раздаётся стук забиваемых свай, слышны крики рабочих. От дома отъезжают с рёвом моторов машины, у кого-то из прохожих звонит сотовый телефон.
Сонный малыш, которого мама тянет за руку в детский сад, тихонько хнычет. Девчонки бегут в школу, смеются и переговариваются. Два старшеклассника не спеша идут, беседуют.
На дороге поток машин, которые шуршат шинами, иногда сигналят, со свистом тормозят.
Все звуки улицы сливаются в гул. Он может и радовать, и раздражать в зависимости от настроения и самочувствия. Но приходится принимать его, ведь это часть нашей жизни, города, в котором мы живём.