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Сочинение 5 класс - Какие звуки я слышу на улице

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Какие звуки я слышу на улице"

Утро, начало нового дня. Улица просыпа­ется и наполняется звуками. Я выхожу из до­ма и погружаюсь в жизнь города.

Раздаётся одинокое «кар» пролетающей вороны, вдалеке слышен лай собаки.

Рядом стройка, и там уже вовсю ки­пит работа. Раздаётся стук забиваемых свай, слышны крики рабочих. От дома отъезжают с рёвом моторов машины, у кого-то из прохо­жих звонит сотовый телефон.

Сонный малыш, которого мама тянет за руку в детский сад, тихонько хнычет. Девчон­ки бегут в школу, смеются и переговариваются. Два старшеклассника не спеша идут, беседуют.

На дороге поток машин, которые шуршат шинами, иногда сигналят, со свистом тормозят.

Все звуки улицы сливаются в гул. Он мо­жет и радовать, и раздражать в зависимости от настроения и самочувствия. Но приходится принимать его, ведь это часть нашей жизни, города, в котором мы живём.

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