Сочинение 5 класс - Какими звуками встречает меня лес

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Какими звуками встречает меня лес"



Лето в разгаре. Лес звенит песнями.



Во весь голос говорят дрозды, славки. Ранним утром доносится глухое «у-ду-ду» хохлатого удода. На вершине дерева громко воркуют горлицы. Над умытыми дождём по­лянами перезваниваются меж собой лесные коньки, журчит песенка зеленушки. В лесной праздничный хор вливаются чистые посвисты пеночек. Весело, празднично в лесу.



Узкая стёжка упорно пробирается вдоль стены зарослей, выбегает на поляну. В двух шагах от тропки с куста терновника на ме­ня смотрят немигающие внимательные глаза. В них испуг, ожидание. Заметил или не заме­тил? Птица сливается с гнездом, замирает. Ес­ли остановиться, она вспорхнёт, зашумит кры­льями, и неизвестно, вернётся ли… А в гнезде уже попискивают птенцы. В пору больших ро­дительских забот дикие четвероногие и крыла­тые просят от нас немногого: не беспокоить их.



Прохожу мимо, стараюсь не задеть кус­тарник. Пусть лес живёт по своим законам.



А я буду тихо наблюдать и слушать. Здесь так много удивительного!

