Сочинение 5 класс - Какой учебный предмет я больше всего люблю и почему

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Какой учебный предмет я больше всего люблю и почему"



Я очень люблю уроки литературы. На них узнаёшь много интересного о писателях, поэтах, их произведениях. Этот предмет воспитывает любовь к книге. Я уверен, что она должна зани­мать большое место в жизни каждого человека.



Книга своими корнями уходит в далёкое-далёкое прошлое. Когда наши предки более или менее осознанно начали изучать окружа­ющий их мир, то они стали запечатлевать всё увиденное. Первобытная «литература» дошла до нас в виде наскальных рисунков, литерату­ра древних цивилизаций — в виде глиняных табличек, каменных стел.



Позже, с увеличением потока знаний, у людей появилась необходимость сохранить для потомков свои сочинения, открытия, исто­рию. Для этого наши предки придумали кни­ги. Первые рукописи были громоздкими и не­удобными. Очень много времени прошло, пока они превратились в изящно иллюстрирован­ные, лёгкие, доступные всем книги.



В научных и художественных произведе­ниях запечатлена мировая история и отраже­ны знания, которые накопило человечество за время своего существования.



В книгах есть всё: от сказок, приключе­ний, фантастики до серьёзных научных тру­дов. Книга нам помогает учиться, работать и скрашивать досуг. В энциклопедиях и сло­варях находим ответы на любые вопросы. Книга помогает выбрать правильную дорогу в жизни, может наставить на путь истинный заблудшего.



Уроки литературы помогают нам сориен­тироваться в огромном мире произведений, на­учиться их понимать. Кроме того, мы учимся отличать хорошие книги от «пустышек», по­лучать удовольствие от чтения талантливых произведений.

