Сочинение 5 класс - Какой учебный предмет я больше всего люблю и почему
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Какой учебный предмет я больше всего люблю и почему"
Я очень люблю уроки литературы. На них узнаёшь много интересного о писателях, поэтах, их произведениях. Этот предмет воспитывает любовь к книге. Я уверен, что она должна занимать большое место в жизни каждого человека.
Книга своими корнями уходит в далёкое-далёкое прошлое. Когда наши предки более или менее осознанно начали изучать окружающий их мир, то они стали запечатлевать всё увиденное. Первобытная «литература» дошла до нас в виде наскальных рисунков, литература древних цивилизаций — в виде глиняных табличек, каменных стел.
Позже, с увеличением потока знаний, у людей появилась необходимость сохранить для потомков свои сочинения, открытия, историю. Для этого наши предки придумали книги. Первые рукописи были громоздкими и неудобными. Очень много времени прошло, пока они превратились в изящно иллюстрированные, лёгкие, доступные всем книги.
В научных и художественных произведениях запечатлена мировая история и отражены знания, которые накопило человечество за время своего существования.
В книгах есть всё: от сказок, приключений, фантастики до серьёзных научных трудов. Книга нам помогает учиться, работать и скрашивать досуг. В энциклопедиях и словарях находим ответы на любые вопросы. Книга помогает выбрать правильную дорогу в жизни, может наставить на путь истинный заблудшего.
Уроки литературы помогают нам сориентироваться в огромном мире произведений, научиться их понимать. Кроме того, мы учимся отличать хорошие книги от «пустышек», получать удовольствие от чтения талантливых произведений.