Сочинение 5 класс - Книга — наш друг и советчик

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Книга — наш друг и советчик"



Мы ходим в школу, учимся читать и писать, начинаем “дружить” с книгами. Что может быть занимательнее, чем чтение хорошей книги? Читая, попадаешь в таинственный и волшебный мир, переносишься в далекое прошлое или будущее.

Наша учительница говорит, что книги отвечают на многие наши вопросы, заставляют думать и сопереживать героям. Я очень люблю читать книги современных авторов: Астафьева, Носова, Драгунского и других. Они рассказывают о наших сверстниках, показывают, как поступают ребята в той или иной ситуации, какие проблемы встают перед ними. С помощью этих книг мы учимся на чужих ошибках, не совершая своих.

Книг много, они учат нас наукам, помогают ориентироваться в жизни. Я люблю читать книги, это помогает в учебе.