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Сочинение 5 класс - Майская гроза

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Майская гроза"

В тот день была хорошая погода,
Ничто не предвещало воду.

Мы поехали на дачу,
Отдохнуть и съесть калачик.

Вдруг все небо затянуло,
Тучей темной, низкой грозной,
И на землю тень упала,
Дождик лил, как не бывало.

Сверкнула молния,
Испугался я.

Потом ударил гром,
Ба бах! Какой ужас! Какой страх!

Дождь прекратился,
А наш сад, как-будто умылся.

Гроза прошла, и светит солнце,
Воды прибавилось в колодце,
Рады люди, рады птицы, вся природа веселится!

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