Сочинение 5 класс - Майская гроза

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Майская гроза"



В тот день была хорошая погода,

Ничто не предвещало воду.



Мы поехали на дачу,

Отдохнуть и съесть калачик.



Вдруг все небо затянуло,

Тучей темной, низкой грозной,

И на землю тень упала,

Дождик лил, как не бывало.



Сверкнула молния,

Испугался я.



Потом ударил гром,

Ба бах! Какой ужас! Какой страх!



Дождь прекратился,

А наш сад, как-будто умылся.



Гроза прошла, и светит солнце,

Воды прибавилось в колодце,

Рады люди, рады птицы, вся природа веселится!