Сочинение 5 класс - Мои прабабушки

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Мои прабабушки"



У меня есть две прабабушки. Одну зовут Любовь Андреевна, а другую Ирина Ивановна. Моя прабабушка Люба – участник Великой Отечественной войны. Когда началась война, ей было 17 лет. Чтобы стать медсестрой, прабабушка приписала себе один год и пошла служить в полевой военный госпиталь. А прабабушка Ирина трудилась в тылу. Ее муж с войны в 1942 году инвалидом и умер от ран в 1965 году. Еще у моей прабабушки есть родной брат, который попал в плен к немцам. Его повели в поле, дали лопату и приказали копать себе могилу. Когда он выкопал себе могилу, то немец показал ему «беги», и он убежал, а немец просто засыпал яму.

Я люблю своих прабабушек и горжусь ими.