Сочинение 5 класс - Мои весенние каникулы

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Мои весенние каникулы"



Эти весенние каникулы я провела на Южном Урале около города Магнитогорска. Мы жили в пансионате на озере Банном около горнолыжного центра.

Первый день. Приехали очень рано. Поселились. А потом поднялись на подъемнике на гору. В этот день было облачно, и мы видели только лыжников, ныряющих в туман туч. После обеда мы ходили в бассейн.

Второй день. Я пробовала кататься на горных лыжах. Оказалось очень тяжело. После обеда гуляли по берегу озера. Там мы видели огромную голубую льдину, вмерзшую в берег.

Третий день. Утром мы катались на тюбинге (большие круги с дном) с горки, а на верх заезжали с помощью маленького подъемника. После обеда мы ездили в аквапарк Абзаково. Он небольшой, но очень хороший. Пока мы ждали маршрутку, мама купила печенье. Тут прилетела стаясиниц и стала садиться на руки. Пришлось отдать им наше печенье. Они ели с рук.

Четвертый день. Мы ездили в горы на конную базу. Там нас завели в конюшню и провели маленькую экскурсию. Затем я училась ездить на пони и каталась на санях по лесу. Мы очень замерзли и пошли греться в баню. Там я побила себя еловым веником и остужалась в сугробе. После мы играли в бильярд.

Пятый день. Мы ездили в Магнитогорск в аквапарк. Мне там не очень понравилось, так как там было много людей, зато там был водный пионербол.

Шестой день. До обеда мы катались на тюбинге, а после ходили в бассейн. Вечером мы катались на коньках.

Седьмой день. Мы играли в пейнтбол. Нас одели в военную форму, дали каски и автоматы. Потом мы ползали по сугробам и стреляли друг друга резиновыми шариками, наполненными жидкой краской. Было весело. А вечером мы сели на поезд и поехали домой.

