Сочинение 5 класс - Мой верный друг

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Мой верный друг"



Мы познакомились в сентябре, когда стояли с букетами цветов на первой школьной линейке. Это был худенький мальчик с огромными кари­ми глазами, тёмными волосами, тонкими ниточ­ками губ. Он назвал себя Мишей. Мы сразу же подружились и с тех пор не расстаёмся.



Прошло пять лет. Михаил превратился в высокого подростка с короткой стрижкой, открытым взглядом и порывистыми движени­ями. Он худощавый, но по-спортивному ши­рокий в плечах, с твёрдой, уверенной поход­кой. Миша очень эмоционален, поэтому часто жестикулирует, когда говорит. У него добрая улыбка и весёлый, заразительный смех.



Миша — верный товарищ. Он никогда не откажет в помощи и не подведёт. Это чуткий человек. Говорят, что друг познаётся в беде. Я согласен с этим утверждением. В прошлом году я целый месяц не ходил в школу, потому что сломал ногу, и Миша каждый день наве­щал меня, поддерживал, помогал делать уроки.



Я очень хочу, чтобы наша дружба про­должалась ещё долго, а лучше — всю жизнь!