Сочинение 5 класс - Мой верный друг
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Мой верный друг"
Мы познакомились в сентябре, когда стояли с букетами цветов на первой школьной линейке. Это был худенький мальчик с огромными карими глазами, тёмными волосами, тонкими ниточками губ. Он назвал себя Мишей. Мы сразу же подружились и с тех пор не расстаёмся.
Прошло пять лет. Михаил превратился в высокого подростка с короткой стрижкой, открытым взглядом и порывистыми движениями. Он худощавый, но по-спортивному широкий в плечах, с твёрдой, уверенной походкой. Миша очень эмоционален, поэтому часто жестикулирует, когда говорит. У него добрая улыбка и весёлый, заразительный смех.
Миша — верный товарищ. Он никогда не откажет в помощи и не подведёт. Это чуткий человек. Говорят, что друг познаётся в беде. Я согласен с этим утверждением. В прошлом году я целый месяц не ходил в школу, потому что сломал ногу, и Миша каждый день навещал меня, поддерживал, помогал делать уроки.
Я очень хочу, чтобы наша дружба продолжалась ещё долго, а лучше — всю жизнь!