Сочинение 5 класс - Моя любимая собака

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Моя любимая собака"



У меня есть собака по кличке Кукла. Это маленький пушистый пекинес. Кличку мы ей дали такую потому, что она и в самом деле напоминает забавную игрушку, только живую.



Кукла – удивительно красива. Приплюснутая мордочка с очень внимательными, умными глазами. Иногда, когда она смотрит на меня, мне кажется, что Кукла понимает меня, чувствует мое настроение. Она запрыгивает ко мне на колени и начинает тереться о мои руки, требуя ласки. Я глажу ее по длинной мягкой шерсти и постепенно забываю о тревоге.



Кукла – небольшая собачка. Когда-то давно порода пекинесов была выведена для королевского дворца. Эти красивые и грациозные собаки служили дополнением наряда королевы или убранства дворца. Я часто любуюсь красотой своей собачки. Она длинношерстная. Шерсть мягкая, густая и пушистая. Длинные уши Куклы свисают почти до самого пола. Когда она была совсем маленькая, часто наступала на свои уши и падала.



Теперь же она никогда не позволяет себе наступить на них. Ее походка важна и грациозна. Когда мы идем гулять, Кукла красиво укладывает на спине свой пушистый хвост, и вышагивает по-королевски важно, всем своим видом показывая, что она не простая собака, а особенная.



Я люблю свою Куклу. Мы вместе играем. Часто она спит вместе со мной на кровати, вытянувшись вдоль моего тела. Иногда я просыпаюсь от ее храпа. Ведь у пекинесов очень короткая мордочка, поэтому они нередко храпят. Но от этого она становится лишь забавнее. Кукла очень преданная. Она никогда не подойдет к чужому человеку, даже за вкусным лакомством.



Когда-то мне хотелось иметь большую овчарку, которая будет выполнять мои команды, защищать меня. Теперь же мне не нужна никакая другая собака, кроме моей Куклы.