Сочинение 5 класс - На нашей улице утром
Свободная тема "5 класс" - сочинение "На нашей улице утром"
Улица просыпается. Пока ещё тихо, только чуть слышно ветер шелестит листвой деревьев да поёт свою утреннюю песню птаха. Первым выходит дворник, потом появляются редкие прохожие, иногда раздаётся шелест шин отъезжающего от подъезда автомобиля.
Но вот наступает час пик. Улица заполняется народом и потоком машин. Городской шум, постепенно нарастая, подавляет звуки природы. И уже надо напрягаться, чтобы услышать шелест листвы и чириканье птиц. Всё спешит и несётся навстречу рабочему дню.
Вот мама ведёт малыша в детский сад. Он едва поспевает за ней, семенит короткими ножками, время от времени переходя с шага на бег. Рядом два школьника с тяжёлыми ранцами спешат к остановке. Мужчины и женщины с сосредоточенными лицами, на которых написаны заботы и проблемы, торопятся на работу. Иногда в толпе появляется человек с собакой на поводке. Они обращают на себя общее внимание, потому что животное слишком непосредственно себя ведёт, а хозяин обычно пытается унять любимца.
Завтра наступит новое утро, и всё повторится. Правда, если захотеть, каждый день можно делать какие-нибудь открытия даже на знакомой с раннего детства улице, в родном дворе. Надо только повнимательнее всматриваться в окружающий мир: лица прохожих, городские картины, поведение людей и животных.