Сочинение 5 класс - На нашей улице утром

Свободная тема "5 класс" - сочинение "На нашей улице утром"



Улица просыпается. Пока ещё тихо, толь­ко чуть слышно ветер шелестит листвой де­ревьев да поёт свою утреннюю песню птаха. Первым выходит дворник, потом появляют­ся редкие прохожие, иногда раздаётся шелест шин отъезжающего от подъезда автомобиля.



Но вот наступает час пик. Улица запол­няется народом и потоком машин. Городской шум, постепенно нарастая, подавляет звуки природы. И уже надо напрягаться, чтобы ус­лышать шелест листвы и чириканье птиц. Всё спешит и несётся навстречу рабочему дню.



Вот мама ведёт малыша в детский сад. Он едва поспевает за ней, семенит короткими ножками, время от времени переходя с ша­га на бег. Рядом два школьника с тяжёлы­ми ранцами спешат к остановке. Мужчины и женщины с сосредоточенными лицами, на которых написаны заботы и проблемы, торо­пятся на работу. Иногда в толпе появляется человек с собакой на поводке. Они обращают на себя общее внимание, потому что животное слишком непосредственно себя ведёт, а хозяин обычно пытается унять любимца.



Завтра наступит новое утро, и всё повторит­ся. Правда, если захотеть, каждый день можно делать какие-нибудь открытия даже на знакомой с раннего детства улице, в родном дворе. Надо только повнимательнее всматриваться в окружа­ющий мир: лица прохожих, городские картины, поведение людей и животных.

