Сочинение 5 класс - Неожиданная встреча

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Неожиданная встреча"



На день рождения мне родители подарили собаку. А животные нуждаются в уходе, поэтому в мои обязанности входило гулять с собакой утром и вечером. Теплого летнего вечера мы с Дружком, так звали мою собаку, шли тропой в городском парке. На площадке для животных уже не было никого. Дружок весело бегал возле меня, а потом вдруг насторожился – и побежал в противоположную сторону, где начал весело лаять. Любопытство заставило и меня подойти туда, где весело крутил хвостиком Дружок. Когда я подошел и старался рассмотреть, что же увидел под кустом моя собака, то ощутил, что что-то царапает мне ногу. Я потупил взор к ногам и увидел, как по штанине рвался оробелый маленький котенок. Он убежал от собаки и просило защиты у меня. Я взял котенка на руки, приласкал и успокоил его. Котенок приятно замурчал. Домой мы возвратили втроем.