Сочинение 5 класс - Описание животных: Аист-пешеход

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Описание животных: Аист-пешеход"



Мы в мире не одиноки, вокруг нас множество «братьев наших меньших»: зверей, птиц, домашних животных. Мы, конечно, иногда замечаем их красоту, ловкость, грациозность, возможно, необычность. Но часто ли мы смотрим им в глаза, или видим, что им, этим животным, бывает страшно и неуютно рядом с людьми? Сколько сейчас бездомных собак и кошек (большей частью бывших домашних любимцев!), которые жалобно и грустно заглядывают нам в глаза, совсем так, как те старенькие просители в метро или на улице.



Мне кажется, что мир эмоций птиц и животных близкий к человеческому. Недаром же говорят о собачьей верности и преданности, о котах, которые ощущают горе или болезнь хозяев и лечат, поддерживают их, о лисьей хитрости и волчьей злобе. В пересказе говорится об аисте, который грустит за далекими краями, за друзьями, за небом, за его аистихой. И это понятно, ведь он потерял почти все ему дорогое. И нашел в себе силы жить, принять добро людей и ответить на него своей приязнью. Он не теряет надежды, ходит, как человек, к колодцу выглядывать весну и свою мечту. И это трогательный урок даже нам, людям – верить, надеяться при любых обстоятельствах, преодолевать свой недуг.



Итак, надо быть внимательным не только к людям, но и к окружающему миру: животных, растений — относиться к ним с добром и уважением. И они будут отвечать нам тем же.