Сочинение 5 класс - Описание картины Я.Паладия "Кони на выгоне"

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Описание картины Я. Паладия "Кони на выгоне""



На картине изображенные кони и малый жеребенок. С любовью выписана художником лошадка. Пыльные глаза смотрят на зрителя, маленькие ушки улавливают каждый звук, маленькое копытце правой ноги почесывает хрупкую с белым пятном мордочку. Оно спокойное, игривое, никакого внимания не обращает на волнение взрослых. Лошадка уверенно и уютно чувствует себя возле своей матери – белой красавицы. Нельзя не любоваться ее стройными ногами с небольшими копытами, грациозно выгнутой шеей, пышным хвостом. Трое других коней, написанных темными красками, выразительно выделяются на светлом фоне. Они с трех сторон окружают мать с дитятком. Своим видом подчеркивают, что готу стать на их защиту. Встревоженные взгляды, неспокойные движения, развеянные гривы и хвосты, напряженные мышцы. Кажется, еще миг и скакуны помчат, вырвутся за рамки картины. Мне нравится эта картина. Она преисполнена любви к добрым и вечным спутникам человека – коней.